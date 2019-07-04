يقول عالم أحياء أمريكي :-





كان هناك قط لصاحب بيت يقدم له الطعام كل يوم ....ولكن هذا القط لم يكتفي بالطعام الذي يقدمه له صاحب البيت .... فأخذ يسرق من البيت الطعام فأخذ صاحب البيت يراقب القط .... فتبين له أنه كان يقدم الطعام الذي يسرقه لقط آخر أعمى







لا إلـــه إلا الــلــه





كيف كان هذا القط يتكفل بإطعام قط كفيف ؟؟؟





فاسمع قول الله تعالى:- ' وما من دابةٍ في الأرض ولا في السماءِ إلا على الله رزقها '





سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته