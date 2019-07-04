سبحان الله وبحمده.سبحان الله العظيم

تخيل ....أنك واقف يوم القيامة وتحاسب ولست بضامن دخول الجنة





وفجأة ..... تأتيك جبال من الحسنات , لا تدري من أين !!....





من الاستمرار بقول :- 'ســبـحـان الله وبحمده ســبــحـان الله العظيم'







ولتضاعف هذه الجبال فقط قم بإرسال هذه الرسالة







لست مجبراً على إرسالها .... ولن تأثم على إهمالها بإذن الله





فإن شئت أرسلها فتؤجر .... أو أمسكها فتحرم





لا تبخل على نفسك وانشرها





قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: ' من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لاينقص ذلك من أجورهم شيئاً,ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل ما أثام من تبعه لاينقص من آثامهم شيئاً '.