كيف تعرف حالك في قبرك؟

Ma$Ter

Ma$Ter

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كيف تعرف حالك في قبرك؟

🔸قال ابن القيم رحمه الله

حال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيماً وعذاباً، وسجناً وانطلاقاً. فإذا أردت أن تعرف حالك في قبرك، فانظر إلى حال قلبك في صدرك:

فإذا كان قلبك ممتلئاً بشاشة وسكينة وطهارة، فهذا حالك في قبرك -بإذن الله. والعكس صحيح؛
ولهذا تجد صاحب الطاعة وحسن الخلق والسماحة أكثر الناس طمأنينة
فالإيمان: يُذهب الهموم، ويزيل الغموم،
وهو قرة عين الموحدين، وسلوة العابدين.
- من أدام التسبيح انفرجت أساريره.
- ومن أدام الحمد تتابعت عليه الخيرات.
- ومن أدام الاستغفار فتحت له المغاليق)).

الداء والدواء ص: ١٨٧-١٨٨
 
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