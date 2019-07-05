كيف تعرف حالك في قبرك؟

قال ابن القيم رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله

الداء والدواء ص: ١٨٧-١٨٨

حال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيماً وعذاباً، وسجناً وانطلاقاً. فإذا أردت أن تعرف حالك في قبرك، فانظر إلى حال قلبك في صدرك:فإذا كان قلبك ممتلئاً بشاشة وسكينة وطهارة، فهذا حالك في قبرك -بإذن الله. والعكس صحيح؛ولهذا تجد صاحب الطاعة وحسن الخلق والسماحة أكثر الناس طمأنينةفالإيمان: يُذهب الهموم، ويزيل الغموم،وهو قرة عين الموحدين، وسلوة العابدين.- من أدام التسبيح انفرجت أساريره.- ومن أدام الحمد تتابعت عليه الخيرات.- ومن أدام الاستغفار فتحت له المغاليق)).