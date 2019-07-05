ألف مبارك التخرج سمية حاجي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الف الف الف مبروك التخرج

ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك

بارك الله لك ورزقك ووفقك بما تحبين في ما يحب ويرضى لك

بارك الله في الاخت السلطانة للاخبار وجزاها كل خير

تحياتي القلبية

في امان الله وحفظه​