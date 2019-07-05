ألف مبارك التخرج سمية حاجي

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 45,863
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم جيت نفرحكم معايا بنجاح أختنا عزيزة على قلوبنا جميعا
أخت عشنا معها أصعب وأحلى اللحظات في منتدانا العزيز
لطالما اجتهدت وتعبت والبارحة تخرجت
ألف ألف مبرووووووووووووك
@Soumia hadj mohammed
أصبحت مهندسة
فرحت اهلها وفرحتنا كامل
عقبال العمل ان شاءالله
وقاتلكم هادا الباروك
ادارة اللمة تقدم لك وسام التخرج :
مزيدا من النجاحات ان شاء الله
اليوم جيت نفرحكم معايا بنجاح أختنا عزيزة على قلوبنا جميعا
أخت عشنا معها أصعب وأحلى اللحظات في منتدانا العزيز
لطالما اجتهدت وتعبت والبارحة تخرجت
ألف ألف مبرووووووووووووك
@Soumia hadj mohammed
أصبحت مهندسة
فرحت اهلها وفرحتنا كامل
عقبال العمل ان شاءالله
وقاتلكم هادا الباروك
ادارة اللمة تقدم لك وسام التخرج :
مزيدا من النجاحات ان شاء الله