ألف مبارك التخرج سمية حاجي

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,863
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اليوم جيت نفرحكم معايا بنجاح أختنا عزيزة على قلوبنا جميعا
أخت عشنا معها أصعب وأحلى اللحظات في منتدانا العزيز
لطالما اجتهدت وتعبت والبارحة تخرجت
ألف ألف مبرووووووووووووك
@Soumia hadj mohammed

أصبحت مهندسة
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فرحت اهلها وفرحتنا كامل
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عقبال العمل ان شاءالله


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وقاتلكم هادا الباروك
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ادارة اللمة تقدم لك وسام التخرج :
وسام التخرج.gif

مزيدا من النجاحات ان شاء الله

 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
11,420
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الف الف الف مبروك التخرج
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله لك ورزقك ووفقك بما تحبين في ما يحب ويرضى لك
بارك الله في الاخت السلطانة للاخبار وجزاها كل خير
تحياتي القلبية
في امان الله وحفظه
 
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