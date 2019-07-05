روتيني اليومي والاسبوعي في العناية بنفسي

الوهم
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي اليوم حبيت نشاركم كيف اعتني بجسمي وشعري علني افيدكم روتيني اليومي:كل صباح نغسل وجهي بصابون دوف خيار لأنها تناسب بشرتي ثم نكرر قطعة ثلج بعدها نستعمل واقي الشمس فونيس60 وفي اليل نزيد نغسلو بالنسبة لاسناني للأمانة نساهم مرة وحدة في الليل اما يداي فبعد كل تنظيف نستعمل كرم بيتيز جل الالوفيرا واكيد مع الصيف كل يوم نستحم واستعمل جال دوش faبنكهة جوز الهند صدقوني روعة ويدوم يوم كامل سعره35الف شعري لأ اغسله كل يوم بل يومان بيوم استعمل شومبوا فتيكا بالزيتون الأسود مخصص للشعر الأسود اما بالنسبة لاسبوعيا نستعمل مرة في الأسبوع ماسك العسل والكركم التقشير نستعمل زيت زيتون وسكر ونرطب بكريم جال الالوفيرا اما شعري نديرلو حمام زيتي مكون من زيت زيتون زيت خروع زيت اللوز المر نخلطهم بكميات متساوية ونديرهم قبل الدوش بساعتين الف على شعري كيس بلاستيك وفوطة اما بالنسبة بطريقتي في نزع الشعر انا نستعمل الخيط لكامل جسمي هادا واش بكل أمانة ندير حبيت نشاركم نشاء الله نكون أفادكم