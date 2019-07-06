نصائح جداتي للعرائس الجدد

مساء الانوار على كل اهل اللمة كي كنت رايحة عروسة جداتي ربي يحفظها اعطتني نصائح والله كانولي بمثابة دليل في حياتي بعد الزواج بعضهم أمثلة شعبية قاتلي نظيف بساطك لا تعرفي من يدوسو ونظفي وجهك لأ تعرفي من يبوسو ومعناها لازم المرأة تكون دائما نظيفة في نفسها وفي بيتها لانو ربما يحظرو ضياف دون علمها أيضا قاتلي مالازمش ندخل في اي حاجة خاطيتني مثلا لو يوقع شجار بين زوجي واهلي أو بين لواساتي أو أي شيء مهما كان والنصيحة الذهبية هي احفظ الميم تحفظك بمعنى اي شيء نشوفو أو نسمعو يقعد عندي اوكي يسألوني نجاوب بمعلاباليش مشفتش مسمعتش معنديش صدقوني حبيباتي الزواج مسؤولية وصعيب بزاف تابعو نصائح امهاتكم انا شخصيا استفدت بزاااااف من هاد الحوايج يا رب يفيدوكم