نصائح جداتي للعرائس الجدد

الوهم

الوهم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 فيفري 2019
المشاركات
133
النقاط
13
العمر
29
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
مساء الانوار على كل اهل اللمة كي كنت رايحة عروسة جداتي ربي يحفظها اعطتني نصائح والله كانولي بمثابة دليل في حياتي بعد الزواج بعضهم أمثلة شعبية قاتلي نظيف بساطك لا تعرفي من يدوسو ونظفي وجهك لأ تعرفي من يبوسو ومعناها لازم المرأة تكون دائما نظيفة في نفسها وفي بيتها لانو ربما يحظرو ضياف دون علمها أيضا قاتلي مالازمش ندخل في اي حاجة خاطيتني مثلا لو يوقع شجار بين زوجي واهلي أو بين لواساتي أو أي شيء مهما كان والنصيحة الذهبية هي احفظ الميم تحفظك بمعنى اي شيء نشوفو أو نسمعو يقعد عندي اوكي يسألوني نجاوب بمعلاباليش مشفتش مسمعتش معنديش صدقوني حبيباتي الزواج مسؤولية وصعيب بزاف تابعو نصائح امهاتكم انا شخصيا استفدت بزاااااف من هاد الحوايج يا رب يفيدوكم
 
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