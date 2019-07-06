ثلاثة أكن لهم كل الاحترام :

1- الذي قرر بناء ذاته رغم كثرة السهام الموجهة لقلبه.

2- الذي حافظ على تحضره ورقي فكره رغم كثرة " أشخاص لا يحب له الخير" من حوله.

3- الذي استطاع تجاوز ماضيه رغم كثرة زلاته ؛ و نقاط ضعفه.

مخ الهدرة: : اكره الضعفاء .