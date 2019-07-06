سعد606
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- محل الإقامة
- المقاطعة الادارية تقرت
- الجنس
- ذكر
ثلاثة أكن لهم كل الاحترام:
1- الذي قرر بناء ذاته رغم كثرة السهام الموجهة لقلبه.
2- الذي حافظ على تحضره ورقي فكره رغم كثرة " أشخاص لا يحب له الخير" من حوله.
3- الذي استطاع تجاوز ماضيه رغم كثرة زلاته ؛ و نقاط ضعفه.
مخ الهدرة: : اكره الضعفاء.
1- الذي قرر بناء ذاته رغم كثرة السهام الموجهة لقلبه.
2- الذي حافظ على تحضره ورقي فكره رغم كثرة " أشخاص لا يحب له الخير" من حوله.
3- الذي استطاع تجاوز ماضيه رغم كثرة زلاته ؛ و نقاط ضعفه.
مخ الهدرة: : اكره الضعفاء.