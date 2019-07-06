ضغط الاهل على البنت اثناء فترة الخطوبة

الفتاة الاميرة
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 جويلية 2019
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- العمر
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- محل الإقامة
- سكيكدة
- الجنس
- أنثى
بسم االله الرحمن الرحيم..... السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اما بعد
انا فتاة عندي 20 سنة. مخطوبة وخطيبي رجل امن(شرطي) نحبو بعض بزااااف.. وربي يخليهولي كان معاي راجل وجا خطبني وقرينا الفاتحة والحمد لله... في حفل الخطوبة جابلي خاتم كبير وفاليزة فيها قش عروسة كأيها الناس وسلة الفواكه والمقشقشة... مجابش حاجة خلاف ذهب لانو كانت فترة صعبة شوية وانا مقدرة ظروفه ولكن هذا خلا الاهل تاعي يضغطو عليا باش نقلو انو لااااازم يحنيلي على حاجة ذهب نهار عرسي... ومع العلم انو راجل وسيد الرجال ويبني في دار هو وخوته كل واحد وطاجه يعني دراهمو كامل راحو عالبني تع الدار... تعيشو خواتاتي انصحوني كيفاه نتعامل مع اهلي.. زوجي قليل مهوش طالع فالڨراد ووعدني انو الا قدر ووجد روحو والله يديرلي واش نبغي واذا ما ساعفوش الحظ الله غالب... اهلي كلاولي راسي قوليلو وقوليلو...
انا فتاة عندي 20 سنة. مخطوبة وخطيبي رجل امن(شرطي) نحبو بعض بزااااف.. وربي يخليهولي كان معاي راجل وجا خطبني وقرينا الفاتحة والحمد لله... في حفل الخطوبة جابلي خاتم كبير وفاليزة فيها قش عروسة كأيها الناس وسلة الفواكه والمقشقشة... مجابش حاجة خلاف ذهب لانو كانت فترة صعبة شوية وانا مقدرة ظروفه ولكن هذا خلا الاهل تاعي يضغطو عليا باش نقلو انو لااااازم يحنيلي على حاجة ذهب نهار عرسي... ومع العلم انو راجل وسيد الرجال ويبني في دار هو وخوته كل واحد وطاجه يعني دراهمو كامل راحو عالبني تع الدار... تعيشو خواتاتي انصحوني كيفاه نتعامل مع اهلي.. زوجي قليل مهوش طالع فالڨراد ووعدني انو الا قدر ووجد روحو والله يديرلي واش نبغي واذا ما ساعفوش الحظ الله غالب... اهلي كلاولي راسي قوليلو وقوليلو...