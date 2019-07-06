ضغط الاهل على البنت اثناء فترة الخطوبة

والله مشكلتك بلاء من رب العالمين وما عليك سوى حسن التعامل مع البلاء

اهلك ككل الجزاىرين تقريبا يحبو يديرو الشنا لبنتهم زعما يقولك باش يديها لازم يدفع كل المطلوب منو وزياده هما في بالهم اذا دفع كل المطلوب من غير تردد دليل على حبه لبنتهم وثانيا دليل على تحمله المسؤولية

لازم تعرفي بلي انتي 20 سنه التفكير تاعك غير تفكير والديك واخواتك الاكبر منك خاصة المتزوجين

حصل وان تصادفت كثيرا مع هذ المواقف وحلها في طريقين لا ثالث لهم

الطريق الاول هو خطيبك الي لازم تفهميه ان اهلك يحبونه لكنهم يختبرونه هكذا خاتم ذهب ليس بالشيى الكبير اللذي يعجز المرى عن شرائه يمكنه شراء خاتم ولو بثمن زهيد وبأي طريقة حلال كانت وفي قادم الايام ينقص امرا من امور الوليمه وهي فرات مثلا في بلاصة اللحم يدير عرس بالجاج على سبيل المثال فقط

وهذا الكلام عليه ان يفهمه هكذا كي لا يكره اهلك وتبقى في صدره ضغينة وانا اعرف انه قادر على شراء خاتم

والطريق الثاني هو اهلك اعني اقناع اهلك بانك انت لا يهمك هذا الخاتم وما يهمك هو سمعة زوجك المستقبليِ ولا تريدينه ان يغرق في الديون بعد العرس

عليك انتكون دبلوماسيه وتستعملي كل تكتيك على حده وانا اعرف انه صعب اقناع الاهل بكلام من هذا القبيل

لانهم في كل الاحوال يريدون مصلحتك

وهم يرون مصلحتك في تحمل زوجك لمسؤوليته

اتمنى ان تحل مشكلتك ويرزقك الله الهناء وراحة البال