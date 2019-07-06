ضغط الاهل على البنت اثناء فترة الخطوبة

الفتاة الاميرة

الفتاة الاميرة

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 جويلية 2019
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محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
بسم االله الرحمن الرحيم..... السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اما بعد
انا فتاة عندي 20 سنة. مخطوبة وخطيبي رجل امن(شرطي) نحبو بعض بزااااف.. وربي يخليهولي كان معاي راجل وجا خطبني وقرينا الفاتحة والحمد لله... في حفل الخطوبة جابلي خاتم كبير وفاليزة فيها قش عروسة كأيها الناس وسلة الفواكه والمقشقشة... مجابش حاجة خلاف ذهب لانو كانت فترة صعبة شوية وانا مقدرة ظروفه ولكن هذا خلا الاهل تاعي يضغطو عليا باش نقلو انو لااااازم يحنيلي على حاجة ذهب نهار عرسي... ومع العلم انو راجل وسيد الرجال ويبني في دار هو وخوته كل واحد وطاجه يعني دراهمو كامل راحو عالبني تع الدار... تعيشو خواتاتي انصحوني كيفاه نتعامل مع اهلي.. زوجي قليل مهوش طالع فالڨراد ووعدني انو الا قدر ووجد روحو والله يديرلي واش نبغي واذا ما ساعفوش الحظ الله غالب... اهلي كلاولي راسي قوليلو وقوليلو... 😞😞😞😞
 
صمت النبض

صمت النبض

:: عضو منتسِب ::
إنضم
23 أفريل 2019
المشاركات
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النقاط
17
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم
بداية ربي يهنيكم و يكملكم في الخير ان شاء الله
بالنسبة للاهل ، يمكنك الاقناع
خاصة اذا كان مع البناء و كل شيء
اذا يبسو راسهم ، اطلبي منو يجيبلك خاتم يكون صغير و قيسو
ترضي الطرفين
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,800
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
ربي ييسر ليك بنيتي و يبارك ليك و يجمعكما في خير و يرزقكما الذرية الصالحو
كلامك دليل ثقافتك و تربيتك المليحة و اصلك الطيب
و دليل على القناعة اللي راها مكاش في هاذ الوقت
الشي لي راكي تفعلي فيه و هو انك تخففي على زوجك هذا شي كبير و راح يكون بركة في حياتكم و راح تتهناي في زواجط

الشي اللي راكي تعاني منه و هو ضغط الاهل عليك باش تكلفي على زوجك
في الحقيقة اهلك كان لازم يخلوك حرة في هته القرارات بل بالعكس لازم هوما يشجعوك باش تكوني قانعة
لأنه مهما تعب زوجك و كلف و عمل الكريدي راح تخلصيا معاه م بعد و تلقاي روحك انت و زوجك في ازمة مادية من صباح العرس

الحل
لازم تجلسي مع ماماك او اختك الكبيرة و تحكي معاها بألم نشرح اي تفهميها الامر
و تفهميها انكم كلما كلفتم على نسيبكم راح بنتكم راح تعاني من بعد العرس و تلقى زوجها معمر كريدي

ننصحك تستعملي الدبلوماسية و ما تصتادميش مع اهلك
متأكد كلش راح يكون تمام باذن الله
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,773
النقاط
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محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
والله مشكلتك بلاء من رب العالمين وما عليك سوى حسن التعامل مع البلاء
اهلك ككل الجزاىرين تقريبا يحبو يديرو الشنا لبنتهم زعما يقولك باش يديها لازم يدفع كل المطلوب منو وزياده هما في بالهم اذا دفع كل المطلوب من غير تردد دليل على حبه لبنتهم وثانيا دليل على تحمله المسؤولية
لازم تعرفي بلي انتي 20 سنه التفكير تاعك غير تفكير والديك واخواتك الاكبر منك خاصة المتزوجين
حصل وان تصادفت كثيرا مع هذ المواقف وحلها في طريقين لا ثالث لهم
الطريق الاول هو خطيبك الي لازم تفهميه ان اهلك يحبونه لكنهم يختبرونه هكذا خاتم ذهب ليس بالشيى الكبير اللذي يعجز المرى عن شرائه يمكنه شراء خاتم ولو بثمن زهيد وبأي طريقة حلال كانت وفي قادم الايام ينقص امرا من امور الوليمه وهي فرات مثلا في بلاصة اللحم يدير عرس بالجاج على سبيل المثال فقط
وهذا الكلام عليه ان يفهمه هكذا كي لا يكره اهلك وتبقى في صدره ضغينة وانا اعرف انه قادر على شراء خاتم
والطريق الثاني هو اهلك اعني اقناع اهلك بانك انت لا يهمك هذا الخاتم وما يهمك هو سمعة زوجك المستقبليِ ولا تريدينه ان يغرق في الديون بعد العرس
عليك انتكون دبلوماسيه وتستعملي كل تكتيك على حده وانا اعرف انه صعب اقناع الاهل بكلام من هذا القبيل
لانهم في كل الاحوال يريدون مصلحتك
وهم يرون مصلحتك في تحمل زوجك لمسؤوليته
اتمنى ان تحل مشكلتك ويرزقك الله الهناء وراحة البال
 
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