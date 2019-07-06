مغارة بني عاد بتلمسان تحفة طبيعية احتضنت المجاهدين والهمت الشعراا

السلام عليكم ورحمة الله

مغارة بني عاد بتلمسان تحفة طبيعية احتضنت المجاهدين وألهمت الشعراء

تعد مغارة بني عاد المتواجدة بتلمسان غرب الجزائر، ثاني اكبر مغارة طبيعية في العالم، والأولى في شمال إفريقيا، حيث يقصدها حوالي 27 ألف سائح سنويا، وقد اكتشفها الأمازيغ قبل 65 ألف سنة.

تحتوي المغارة على جداريات ونتوءات تشكلت بفعل صواعد ونوازل كلسية ويزداد طولها بواحد سنتيمتر كل عام، وأهم ما يميز المغارة درجة الحرارة الثابتة عند 13 درجة على مدار السنة صيفا وشتاء، ليلا ونهارا، ويتجاوز طول المغارة 750 مترا، وانحدارها إلى عمق يقارب 57 مترا، واتساعها لعرض يزيد عن العشرين مترا، ويبلغ طول المغارة الحقيقي 145 كلم، وينطلق من مغارة بومعزة بمنطقة سبدو الواقعة جنوب ولاية تلمسان، وصولا إلى مغارة الحوريات بمنطقة سيدي يحيى بمدينة وجدة المغربية.

وقد ألهمت المغارة كبار المؤرخين من شعراء وكتاب مما جعلهم يؤرخون لها في كتاباتهم من أمثال العلامة عبد الرحمن بن خلدون، وابن أبي زرع، ومن الشعراء نجد ابن خفاجة وابن الخميس.