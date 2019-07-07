Ma$Ter
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*مـن عقيـدة المسلـم أنه لا يُخلـد فـي النـار مـن كان في قلبه مثقـال ذرة مـن ايمـان*
قال ربنا سبحانه وتعالى:
*"إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء"*
[سورة النساء]
عن ابي سعيـد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
*"يَدْخُلُ أهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، وأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يقولُ اللَّهُ تَعَالَى: أخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَن كانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِن خَرْدَلٍ مِن إيمَانٍ. فيُخْرَجُونَ منها قَدِ اسْوَدُّوا، فيُلْقَوْنَ في نَهَرِ الحَيَا، أوِ الحَيَاةِ - شَكَّ مَالِكٌ - فَيَنْبُتُونَ كما تَنْبُتُ الحِبَّةُ في جَانِبِ السَّيْلِ، ألَمْ تَرَ أنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً"*
قال وهيب حدثنا عمرو (الحياة) وقال: خردل من خير.
_أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح_
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى - :
*دَلَّتِ الْأَدِلَّةُ الْقَطْعِيَّةُ* عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى *أَنَّ طَائِفَةً مِنْ عُصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ يُعَذَّبُونَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ .*
_【 فتح الباري ( ٢٢٦/١ ) 】_
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قال ربنا سبحانه وتعالى:
*"إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء"*
[سورة النساء]
عن ابي سعيـد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
*"يَدْخُلُ أهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، وأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يقولُ اللَّهُ تَعَالَى: أخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَن كانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِن خَرْدَلٍ مِن إيمَانٍ. فيُخْرَجُونَ منها قَدِ اسْوَدُّوا، فيُلْقَوْنَ في نَهَرِ الحَيَا، أوِ الحَيَاةِ - شَكَّ مَالِكٌ - فَيَنْبُتُونَ كما تَنْبُتُ الحِبَّةُ في جَانِبِ السَّيْلِ، ألَمْ تَرَ أنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً"*
قال وهيب حدثنا عمرو (الحياة) وقال: خردل من خير.
_أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح_
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى - :
*دَلَّتِ الْأَدِلَّةُ الْقَطْعِيَّةُ* عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى *أَنَّ طَائِفَةً مِنْ عُصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ يُعَذَّبُونَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ .*
_【 فتح الباري ( ٢٢٦/١ ) 】_
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