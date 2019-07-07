مـن عقيـدة المسلـم أنه لا يُخلـد فـي النـار مـن كان في قلبه مثقـال ذرة مـن ايمـان

إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء

يَدْخُلُ أهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، وأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يقولُ اللَّهُ تَعَالَى: أخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَن كانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِن خَرْدَلٍ مِن إيمَانٍ. فيُخْرَجُونَ منها قَدِ اسْوَدُّوا، فيُلْقَوْنَ في نَهَرِ الحَيَا، أوِ الحَيَاةِ - شَكَّ مَالِكٌ - فَيَنْبُتُونَ كما تَنْبُتُ الحِبَّةُ في جَانِبِ السَّيْلِ، ألَمْ تَرَ أنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً"*

_أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح_ _أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح_

دَلَّتِ الْأَدِلَّةُ الْقَطْعِيَّةُ* عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى *أَنَّ طَائِفَةً مِنْ عُصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ يُعَذَّبُونَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ

_【 فتح الباري ( ٢٢٦/١ ) 】_ _【 فتح الباري ( ٢٢٦/١ ) 】_

قال ربنا سبحانه وتعالى:[سورة النساء]عن ابي سعيـد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:*"قال وهيب حدثنا عمرو (الحياة) وقال: خردل من خير.قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى - :✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧​