مـن عقيـدة المسلـم أنه لا يُخلـد فـي النـار مـن كان في قلبه مثقـال ذرة مـن ايمـان

Ma$Ter

Ma$Ter

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⭕ *مـن عقيـدة المسلـم أنه لا يُخلـد فـي النـار مـن كان في قلبه مثقـال ذرة مـن ايمـان*⭕

🔆 قال ربنا سبحانه وتعالى:

*"إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء"*

[سورة النساء]

🔆 عن ابي سعيـد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

*"يَدْخُلُ أهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، وأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يقولُ اللَّهُ تَعَالَى: أخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَن كانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِن خَرْدَلٍ مِن إيمَانٍ. فيُخْرَجُونَ منها قَدِ اسْوَدُّوا، فيُلْقَوْنَ في نَهَرِ الحَيَا، أوِ الحَيَاةِ - شَكَّ مَالِكٌ - فَيَنْبُتُونَ كما تَنْبُتُ الحِبَّةُ في جَانِبِ السَّيْلِ، ألَمْ تَرَ أنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً"*

قال وهيب حدثنا عمرو (الحياة) وقال: خردل من خير.

📓 _أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح_

🔆 قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى - :

👌🏻 *دَلَّتِ الْأَدِلَّةُ الْقَطْعِيَّةُ* عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى *أَنَّ طَائِفَةً مِنْ عُصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ يُعَذَّبُونَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ .*

📓 _【 فتح الباري ( ٢٢٦/١ ) 】_
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