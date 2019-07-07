الجامعة

الفتاة الاميرة

الفتاة الاميرة

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 جويلية 2019
المشاركات
14
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
اخوتي واخواتي باركوليييييي تهنيت نجحت وفرحت بلاليسونس وتخلصت مالجامعة.... كانت سنوات جد صعبة وهناك انانية وحقرة وضغط كبيييير ولكن الحمدلله اجتزناه والعقبة للي مازالو.... ايا كل واحد او واحدة يحكيولنا على تجربتهم بالجامعة
 
الفتاة الاميرة

الفتاة الاميرة

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 جويلية 2019
المشاركات
14
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
الفتاة الاميرة

الفتاة الاميرة

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 جويلية 2019
المشاركات
14
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
خاوتي حبيت نستشيركم... انا والحمد لله خلصت 3سنين جامعة تخصص لغة انجليزية والدراسة صعيبة بزااااف.... منين نقرى انا كاين غير زوج تفرعات والمواد الصعاب لي كانو مطيحينلي معدلاتي فالسنوات الفارطة... معدلي العام 10 خايفة نسجل ماسثر ويقبلوني ومنقدرش للقراية لاني نعرف مليح مستوايا فهاذ المواد... ومن جهة اخرى منقدرش نقرى فولاية خلاف مستحييييل... افيدوني بالرد
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,802
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
الف الف مبروك
نجاح بعد نجاح ان شاء الله
بالتوفيق في الحياة المهنية
اسأل الله ان يرزقك عملا كما تتمنين
يسر الله امورك وسدد خطاك
وعقبال نجاحات اخرى
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