الفتاة الاميرة
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 جويلية 2019
- المشاركات
- 14
- النقاط
- 3
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- سكيكدة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
اخوتي واخواتي باركوليييييي تهنيت نجحت وفرحت بلاليسونس وتخلصت مالجامعة.... كانت سنوات جد صعبة وهناك انانية وحقرة وضغط كبيييير ولكن الحمدلله اجتزناه والعقبة للي مازالو.... ايا كل واحد او واحدة يحكيولنا على تجربتهم بالجامعة
اخوتي واخواتي باركوليييييي تهنيت نجحت وفرحت بلاليسونس وتخلصت مالجامعة.... كانت سنوات جد صعبة وهناك انانية وحقرة وضغط كبيييير ولكن الحمدلله اجتزناه والعقبة للي مازالو.... ايا كل واحد او واحدة يحكيولنا على تجربتهم بالجامعة