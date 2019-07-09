محتواك العربي هو [صدقتك الجارية]

بسم الله الرحمن الرحيم ​

موضوعنا

اليوم موضوع جد

مميز

.. موضوع أرى أنه يساهم في البناء والقيام بالفكر العربي فكرا وعملا ألا وهو المحتوى العربي وكل ما يخصه.



المحتوى العربي في الانترنت هو عبارة عن إسهامات واجتهادات شخصية أو جماعية ونجد ثلة من البشر تعيد صياغة تلك المحتويات وإدعاء أنها ملك فكري لهم .. فكرتي ورأيي ..إسهاماتي..إقتراحاتي..إجاباتي عن تساؤلات غيري ..مساعداتي .. كلها محتويات فكرية سأثري بها المحتوى العربي، لكن في وقتنا الحالي قلما نجد من يحاول أن يساهم بمحتوه هذا إن كان له محتوى فنجده يسرق أفكار غيره بدون ذكر المصدر أو يعيد صياغتها بأسلوبها وينسبها لنفسه ... هذا جانب من الجوانب التي يجب دراستها .. علينا أن نساهم كلنا ولو كان الأسلوب به ركاكة لا ضير من المحاولة المهم هو أن نترك شيئا يفيد غيرنا وأن نوصل فكرتنا له.





أغلب المحتويات العربية

الجديدة والإبداعية نجدها في

مواقع التواصل الاجتماعي

خصوصا

الفيسبوك

والذي

لا

يدعم الأرشفة أي أن محتواك أو فكرتك أو العلم الذي أسهمت سيزول بزوال صفحتك ..وأنه عند البحث في المحركات لن يظهر كذلك، فيكون النفع به مقتصرا على

الفيسبوك لا

غير ..



لما لا نجعل المحتوى العربي صدقة جارية لنا ..نموت نحن

لتحيا

هي بذكرنا لتنفعنا في

أخرانا

..لعل وعسى أن تغتفر ذنوب لنا بها فالصدقة الجارية هي التي تدوم طويلا فعلمي الذي أتركه من بعدي سيعمل كصدقة لي، سينفع غيري وسيبقى كأرضية لأفكار تنطلق من فكرتي وعلمي لعلوم أخرى.



في انتظار أن تدلوا بدلائكم لنرى من يوافقنا الرأي ومن يختلف وهل من جديد بشأن هذا الموضوع..ودمتم.