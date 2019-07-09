آڸعيۉن آڸسۉد
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 جويلية 2019
- المشاركات
- 31
- النقاط
- 3
- العمر
- 15
- محل الإقامة
- بلد المليون ونصف مليون شهيد 💖
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم اهل اللمة الكرام
بادرني الى ذهني موضوع و اريد ان اشاركه معكم و ارجوا ان تتفاعلوا و رايكم يهمني
بلا شك فان الحياةُ هي مجموعة من الدروس والمواقف السعيدة أو الحزينةو في كلّ يوم تعطينا درساً جديداً نتعلّم به ويضاف إلى خبراتنا في الحياة،
من خلال هذا الموضوع اريد كل واحد منا ان يعطينا درسا تعلمه من هذه الحياة بقول "علمتني الحياة ..."
انتظر مشاركاتكم
بادرني الى ذهني موضوع و اريد ان اشاركه معكم و ارجوا ان تتفاعلوا و رايكم يهمني
بلا شك فان الحياةُ هي مجموعة من الدروس والمواقف السعيدة أو الحزينةو في كلّ يوم تعطينا درساً جديداً نتعلّم به ويضاف إلى خبراتنا في الحياة،
من خلال هذا الموضوع اريد كل واحد منا ان يعطينا درسا تعلمه من هذه الحياة بقول "علمتني الحياة ..."
انتظر مشاركاتكم