مساعده مستعجله ارجوووكم

السلام عليكم

مساعدة مستعجلة

ذهب في رحلة الى تونس الى فندق 5 نجوم وقد كان سعر الدفع غالي وكانو يعطون كاس شاي في كاس من الزجاج ولم يكتب انه ممنوع اخذ هذا الكاس فاخذته معي عندما عدت

وانا مقبل على الحج هذه الايام

فكيف افعل وهل الكاس الذي اخذته حلال او حرام مع العلم اني ساتقدم للحج يوم 20 جويلية

ارجو بافادتي بسرعة لتسوية الامر