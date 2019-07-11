الابتزاز :

امام الضيوف يطلب الصغير من امه ماريد ، لعلمه بخوفها من الاحراج، وعجزها امام صوت صراخه الحاد....ببساطة هو يمارس بدقة فعل الابتزاز .وكذلك يفعل بعض الافراد، يمارسون معنا شتى الوان الابتزاز؛ حين يجدوننا في مواقف ضعف وحاجة واضطرار.

مخ الهدرة: دير رايك...في حالتي هذه ما نقدر نقولك لا ...وما نقدر نديرلك والو ..