دون ان نشعر

كان هناك صديقان يرسمان على سطح عمارة عالية جداً .. وعندما انتهى احدهم من لوحته اخذ بالرجوع للوراء ليتمعن في رسمته .. فأعجبته جداً.. وأخذ يواصل في الرجوع اكثر للوراء ...و تعجبه اكثر كلما يرجع اكثر الى ان وصل الى حافة سطح العمارة بدون ان يشعر فلما رآه صديقه خاف ان ينبهه بصوت عالٍ لانه احتمل ان يُربكه النداء فيسقط من اعلى العمارة فـما كان منه الا ان اخذ علبة الالوان و سكبها على لوحة صاحبه الجميلة مشوهاً ملامحها عندها ركض صاحب اللوحة باتجاه لوحته وهو في حالة غضب شديد من تصرف صاحبه .....وصرخ فيه :

لماذا فعلت هكذا ؟!

فأجابه : لوبقيت مُعجباً برسمتك اكثر لكنت وقعت و مت أحياناً نرى اشياء جميلة بحياتنا نحبها،ونتعلق بها ، ولا نتصور حياتنا بدونها. ومن شدة اعجابنا بها وبدون ان نشعر تُرجعنا للخلف .. ولا نكاد ننتبه انها سبب تأخرنا قد نتوجعُ من أشياء مضت وقد نبكي بحرقة على أقدارٌ لم تُكتب لنا ولكن بعد فترة مؤكد اننا سوف نكتشف العِبرة وندرك السبب وعندها سنحمد الله تعالى كثيراً على فقد تلك الاشياء التي استمرارها يُعد خسارة لنا

[ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ]

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