مطلوع الفرينة بالزعتر وزيت زيتون







سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام عليكم

يا سيدي والله ق الواحد كي يرجع يكتب هنا فرحة كبيرة ياجدك

الحمد لله الحمد لله الحمدلله

واخيرا رجعت للمة تعنا

واول موضوع بعد الغياب على ركن المطبخ ​

مطلوع خفيف ظريف نضت مع صباح درته قالولي هد الوصفة منين درتلهم بيدي على راسي قاللولي ياو راكي تانفونتي ياااه ههه نلعبو حنا ياه

​

درت الفرينة عيني ميزاني

ملح

رشة سكر

رشة زعتـــــــــــر

ملعقة كبيرة حليب بودرة

رشة خميرة الحلوى

خميرة الخبز

تقريب فنجان زيت زيتون



لميتهم بما دافئ وشوي حليب مش بزاف تجيك شوي تتلصق



فالعجين مع الاول بقيت برك ندخل ليها الهوا مع تكرار العملية راح تولي ملسة وهايلة ويروح هدك التلصاق

حطيتها فوق بوتاجي وغطيتها بالجفنة قيس ما رحت غسلت ماعن وحد 8 دقايق ورجعت ليها دلكتها شويا ومبعد قسمتها كرات وخليتهم فوق الساربيات وحد 3 دقايق بعدها قرصتها بمعنى سطحتها ههه



خليتها تطلع حاجة 10 دقايق وبديت نطيب وكي طابت رشيتها بزيت زيتون ومرات كي كنت نحطها طيب كنت نقلب الجفنة فوق الطاجين

































