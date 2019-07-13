حصريا ميني بيتزا طرية لذيذة

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
6,128
النقاط
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العمر
24
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى

سلام عليكم
الحمد لله حمدا كثيرا

وش حوالكم لي زارشيتاكت تع المطبخ
ليوم طاجت عليا فكرة اني نمزج بين الخبز تع البطاطا ونزيدلو الحشو مع الجبن باسكو لابات تاعه فريمو قطن ماشاء الله

ضرك بالنسبة للعجينة راح نحطلكم الرابط باسكو ديجا حطيتها هنا
www.4algeria.com

°~خُبزٌ في الفرنٍ كالقُطنِ~°

السلااااااااام عليكم ورحمة الله وبركاته صح صيامكم لي زاغشيتاكت تع المطبخ اليوم تعلمت من والدة صدقيتي / جزاها الله خيرا / وحد الخبز وواش من خبز ماشاء الله ، البارح كي داراته لنا فالفطور اول مرة يعجبني خبز الفرن بهد القدر خفيف بزااف ياودي ريشة تع حمامة مزيودة كاين وحد العضو نعزو بزاف كان...
www.4algeria.com www.4algeria.com
يبقى برك على الحشو

فلفل حلو احمر واخضر و الحار وثوم يتقطعو مربعات ويتشحرو في ملعتين زيت زيتون ومباعد نضيف حبة طماطم مقطعة الى مكعبات
بصل وفطر وثوم يتقلو مع بعض

صوص الجبن : 8 حبات جبن
حبة بيض
زيت زيتون
فرماج رابي
ملعقة خردل
شوي ملح وطلعيهم بال برا او مكسور
كي تجيك ثقيلة زيديلها شووويا حليب

العجينة تكون تتلصق عادي كي تخمر رشي مليح البلو دو تخافاي تعك بالفرينة وخدي كرية صغيرة وبسطيها هكدا حتى تكمليهم وخليهم يرتاحو وحد 3 دقايق وحشيهم




























 
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