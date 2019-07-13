ابيات راقت لي



ستؤذيك في طبع الزمان.. حقائقُهْ

ويَسبقكَ المكتوبُ يا مَنْ تُسابقُهْ

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ويؤذيكَ مَنْ تخشى عليهِ من الأذى

ويَغرسُ فيك النصلَ حين تُعانقُهْ

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وجدتُ التصاقَ الناس بالناس كذبةً

فكُلُّ خليلٍ .. أنتَ يوماً مفارقُهْ

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تخونُكَ عينٌ أنتَ كفكفتَ دمعها

ويجحدكَ الصوت الذي أنتَ عاشقُهْ

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وتشغلك الأعوامُ قبلَ قدومها

وما العمرُ -يا مخدوع- إلا دقائقُهْ

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وتشكو من الماضي الأليم كحاجزٍ

وفي داخل الإنسان تحيا عوائقُهْ !

منقوله...