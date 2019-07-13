Abodi84
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ابيات راقت لي
ستؤذيك في طبع الزمان.. حقائقُهْ
ويَسبقكَ المكتوبُ يا مَنْ تُسابقُهْ
.
ويؤذيكَ مَنْ تخشى عليهِ من الأذى
ويَغرسُ فيك النصلَ حين تُعانقُهْ
.
وجدتُ التصاقَ الناس بالناس كذبةً
فكُلُّ خليلٍ .. أنتَ يوماً مفارقُهْ
.
تخونُكَ عينٌ أنتَ كفكفتَ دمعها
ويجحدكَ الصوت الذي أنتَ عاشقُهْ
.
وتشغلك الأعوامُ قبلَ قدومها
وما العمرُ -يا مخدوع- إلا دقائقُهْ
.
وتشكو من الماضي الأليم كحاجزٍ
وفي داخل الإنسان تحيا عوائقُهْ !
منقوله...
ستؤذيك في طبع الزمان.. حقائقُهْ
ويَسبقكَ المكتوبُ يا مَنْ تُسابقُهْ
.
ويؤذيكَ مَنْ تخشى عليهِ من الأذى
ويَغرسُ فيك النصلَ حين تُعانقُهْ
.
وجدتُ التصاقَ الناس بالناس كذبةً
فكُلُّ خليلٍ .. أنتَ يوماً مفارقُهْ
.
تخونُكَ عينٌ أنتَ كفكفتَ دمعها
ويجحدكَ الصوت الذي أنتَ عاشقُهْ
.
وتشغلك الأعوامُ قبلَ قدومها
وما العمرُ -يا مخدوع- إلا دقائقُهْ
.
وتشكو من الماضي الأليم كحاجزٍ
وفي داخل الإنسان تحيا عوائقُهْ !
منقوله...