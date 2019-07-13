سعد606
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الخوف و الهم:
في النوم قد ندخل عالم الكوابيس والأحلام المزعجة ، ونجد أنفسنا في مواقف صعبة وخانقة ، نشعر معها أننا على حافة الهلاك..نحاول و نصرخ ، نستغيث لكن دون جدوى وفي لحظة ما و دون تفكير نفتح أعيننا بسرعة ونعود الى الواقع.فتتلاشى مخاوفنا، ونطلق تنهيدة الارتياح والنجاة....آآآآآآآه الحمد لله يارب.
وكذلك هو الحال في عالم الواقع ، يكفي ان نفيق من غفلتنا ومن بعض حالة اللاوعي العاطفي التي قد تسيطر علينا.. لنشعر بالارتياح وتُرسَمُ البسمة على شفاهنا..
مخ الهدرة: حَلْ عنيك وفيق..يزول الكثير من الخوف والهَم.
في النوم قد ندخل عالم الكوابيس والأحلام المزعجة ، ونجد أنفسنا في مواقف صعبة وخانقة ، نشعر معها أننا على حافة الهلاك..نحاول و نصرخ ، نستغيث لكن دون جدوى وفي لحظة ما و دون تفكير نفتح أعيننا بسرعة ونعود الى الواقع.فتتلاشى مخاوفنا، ونطلق تنهيدة الارتياح والنجاة....آآآآآآآه الحمد لله يارب.
وكذلك هو الحال في عالم الواقع ، يكفي ان نفيق من غفلتنا ومن بعض حالة اللاوعي العاطفي التي قد تسيطر علينا.. لنشعر بالارتياح وتُرسَمُ البسمة على شفاهنا..
مخ الهدرة: حَلْ عنيك وفيق..يزول الكثير من الخوف والهَم.