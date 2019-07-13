الخضرا وما دارت

الوهم

الوهم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 فيفري 2019
المشاركات
170
النقاط
13
العمر
29
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
السلام عليكم خاوتي الف مبروووووك للمنتخب الوطني علبالي كامل تفرجتو الماتش يا يما على ذاك الماتش انا صحيح طلعتلي لاطونسيو وهبطلي السكر 😨 ماجات تيفوتو ذوك الدقايق حتى كملت يا حي عليا جاني القلب وليت نط من بلاصة لبلاصة وامير وامين ينطو معايا ميتين بالفرحة عمبالهم راني نلعب راجلي هاداك تقول ركبوه الجنون ولاحاسب روحو بلماضي 😱 ارواح نتا منا تيريها من ديك جيها ازرب نتا بلاك نتا المهم واش نحكي الماتش يلعب في تيلي وانا عشايا يلعب في الكيكوط نسيتو قاع حمبوكم قولولي كيفا نتفكرو هادو ليفار ايا كي ربحنا وزغرتنا وشبعنا فرحة فقت لعمري ياحوجي الصالون مقلوب تحساب كاش زلزلة ضربت فيه الوسايد يطايشو لعب نتاع لولاد مبعثرين والكارثة الكيكوطة تحرقت خالت عليا رحت لراجلي وقتلو اليوم وفي خاطر الخضراء ادينا نتعشاو برا 😅بيه الفرحة وافق رحت نوجد في روحي ونقول بيك يا الخضرة راهي سلكت الحالة🤣 اليكم الخط كيفاه جوزتو الماتش
 
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