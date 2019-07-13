الخضرا وما دارت

السلام عليكم خاوتي الف مبروووووك للمنتخب الوطني علبالي كامل تفرجتو الماتش يا يما على ذاك الماتش انا صحيح طلعتلي لاطونسيو وهبطلي السكرماجات تيفوتو ذوك الدقايق حتى كملت يا حي عليا جاني القلب وليت نط من بلاصة لبلاصة وامير وامين ينطو معايا ميتين بالفرحة عمبالهم راني نلعب راجلي هاداك تقول ركبوه الجنون ولاحاسب روحو بلماضيارواح نتا منا تيريها من ديك جيها ازرب نتا بلاك نتا المهم واش نحكي الماتش يلعب في تيلي وانا عشايا يلعب في الكيكوط نسيتو قاع حمبوكم قولولي كيفا نتفكرو هادو ليفار ايا كي ربحنا وزغرتنا وشبعنا فرحة فقت لعمري ياحوجي الصالون مقلوب تحساب كاش زلزلة ضربت فيه الوسايد يطايشو لعب نتاع لولاد مبعثرين والكارثة الكيكوطة تحرقت خالت عليا رحت لراجلي وقتلو اليوم وفي خاطر الخضراء ادينا نتعشاو برابيه الفرحة وافق رحت نوجد في روحي ونقول بيك يا الخضرة راهي سلكت الحالةاليكم الخط كيفاه جوزتو الماتش