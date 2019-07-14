جينواز رائعة من مطبخ خيرو

هلا و غلا
#مسكوتشو وتقدرو تقولو عليها #جينواز
رائعة المذاق نتمنى تجربوها
طبعا الوصفة ضمن الصور راني درت مجهودي باش نحط شرح مفصل بالميزان وبالملاعق يارب تجربوها وتعجبكم
#ملحوظة_فقط: كلما كان القالب صغير كانت النتيجة أفضل
وطبعا دعوة خير منكم تسوى الدنيا وما فيها
في انتظار تطبيقاتكم حبيباتي تقبلوا
تحياتي #خيرو
#مسكوتشو وتقدرو تقولو عليها #جينواز
رائعة المذاق نتمنى تجربوها
طبعا الوصفة ضمن الصور راني درت مجهودي باش نحط شرح مفصل بالميزان وبالملاعق يارب تجربوها وتعجبكم
#ملحوظة_فقط: كلما كان القالب صغير كانت النتيجة أفضل
وطبعا دعوة خير منكم تسوى الدنيا وما فيها
في انتظار تطبيقاتكم حبيباتي تقبلوا
تحياتي #خيرو
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