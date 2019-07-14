جينواز رائعة من مطبخ خيرو

خيرة جانت

خيرة جانت

:: عضو شرفي ::
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,699
النقاط
111
محل الإقامة
جانت
الجنس
أنثى
🌻🌻🌻هلا و غلا🌻🌻🌻

#مسكوتشو وتقدرو تقولو عليها #جينواز
رائعة المذاق نتمنى تجربوها
طبعا الوصفة ضمن الصور راني درت مجهودي باش نحط شرح مفصل بالميزان وبالملاعق يارب تجربوها وتعجبكم
#ملحوظة_فقط: كلما كان القالب صغير كانت النتيجة أفضل
وطبعا دعوة خير منكم تسوى الدنيا وما فيها 💕💕💕💕
في انتظار تطبيقاتكم حبيباتي تقبلوا
تحياتي🍀🍀🍀 #خيرو🍀🍀🍀

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