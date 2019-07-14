جينواز رائعة من مطبخ خيرو

هلا و غلا#مسكوتشو وتقدرو تقولو عليها #جينوازرائعة المذاق نتمنى تجربوهاطبعا الوصفة ضمن الصور راني درت مجهودي باش نحط شرح مفصل بالميزان وبالملاعق يارب تجربوها وتعجبكم#ملحوظة_فقط: كلما كان القالب صغير كانت النتيجة أفضلوطبعا دعوة خير منكم تسوى الدنيا وما فيهافي انتظار تطبيقاتكم حبيباتي تقبلواتحياتي#خيرو