شروط وجوب الحج

للحج شروطٌ خمسةٌ وهي على الترتيب الآتي:

الإسلام: من البديهي أن العبادات لا تصح إلا على المسلم، ومتى أسلم الكافر وجب عليه الحجّ.

العقل : فلا تكليف على من فقد عقله، فقد رُفع القلم عن المجنون والنائم والصبي حتى يحتلم.

البلوغ : فلا يجب الحجّ على الصغير حتّى يبلغ، وإن كان قد حج قبل بلوغه فلا تعتبر الحجّة المفروضة وإن كان له الأجر والثواب، ومتى بلغ وجبت عليه حجة الإسلام.

الحرية : فلا يجب الحجّ على العبيد والرقيق، وإن حج أثناء رقه فله الأجر ولكنها ليست بحجة الإسلام، ومتى أُعتِق وجبت عليه الحجّة المفروضة.

الاستطاعة : هناك القدرة بالمال والقدرة بالبدن، فمن كان قادراً بماله ولا يملك القدرة البدنية فوّض من يحج عنه بماله، شريطة أن يكون الأخيرقد حج لنفسه حجة الإسلام، ومن كانت لديه القدرة البدنيّة ولا يملك المال فلا حج عليه، وكذلك بالنسبة للمرأة من القدرة أن تجد محرماً يرافقها إلى الحجّ، فإن لم تجد فلا حج عليها.