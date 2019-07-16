علاه ما عنديش الزهر :

علاه ما عنديش الزهر في الخدمة؛ وعلاه لدرك ما لقيتش راجل يتزوجني علاه ما يصلح لي حتى مشروع....علاه...زهري معوج وحده جل في علاه يقرر متى ومع من وفي اي ظرف وبأي كيفية...ما ينقصنا ايها الاصدقاء هو اعادة النظر بعمق في علاقتنا وثقتنا في الواحد القهار. بعيدا عن أي قالب ثقافي أو بوتقة الجماعة ..

مخ الهدرة: فكر مليح ..ماكانش من هو احن عليك من ربي...والى ما عجبكش الحال....طير .