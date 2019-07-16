هل يجوز للشخص تقبيل خطيبته ومعاشرتها بعد عقد القران

هل يجوز تقبيل خطيبتي بعد عقد القران او معاشرتها قبل الدخول "؟.



رد الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية، على الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلا: ليس للزوج شرعًا المطالبة بالمعاشرة الزوجية كحقٍّ من حقوقه بمجرَّدِ عقد الزواج، حتى يتمَّ الزِّفَافُ وتقيم الزوجة بمسكن الزوجية.



وأضاف: أما الدخول بها سرًّا دون استئذان وليّها ودون احترامٍ للأعراف الاجتماعية والتقاليد المتبعة في ذلك فلا يجوز شرعًا؛ حفاظًا على حقوق كُلًّا الزوجين في تقدير حصول الطلاق أو الوفاة مع إنكار الدخول.



وتابع: إن الدخول بالزوجة المعقود عليها سرًّا قبل الزفاف يترتب عليه كثيرٌ من المفاسد والتُّهمة وسوء الظَّنِّ بالمرأة إن لم يُقِرَّ العاقد بالدخول، وكذلك أيضًا إذا حَدَث الدُّخول سِرًّا بين العاقد والمعقود عليها، ثم انكشف ذلك للنَّاس قبل الزِّفَاف؛ فالعرف يَعْتَبِر ذلك أمرًا مُشِينًا للزَّوجين معًا، وقلةَ احترامٍ للأهل تقتضي الاعتذارَ والأسفَ".