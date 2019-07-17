حديث لا يصح : (( النَّظافةُ من الإيمانِِ )) حديث لا يصح : (( النَّظافةُ من الإيمانِِ ))

ليس بصحيح .

(( الصحيح في هذا الباب ))

طَهِّرُوا هذِهِ الأجسادَ طهَّرَكم اللهُ ، فإِنَّهُ ليس عبدٌ يبيتُ طاهرًا إلَّا باتَ معَهُ ملَكٌ في شعارِهِ ،لَا ينقَلِبُ ساعَةً مِنَ الليلِ إلَّا قال : اللَّهمَّ اغفِرْ لعبدِكَ ، فإِنَّه باتَ طاهِرًا ))

حسنه الألباني في

صحيح الجامع - رقم : (3936) صحيح الجامع - رقم : (3936)

قال ابن باز في الفوائد العلمية من الدروس البازية - رقم : (6/113) ،قالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ((