حديث لا يصح : (( النَّظافةُ من الإيمانِِ ))

Ma$Ter

Ma$Ter

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▪ حديث لا يصح : (( النَّظافةُ من الإيمانِِ ))

قال ابن باز في الفوائد العلمية من الدروس البازية - رقم : (6/113) ، ليس بصحيح .

👈🏽 (( الصحيح في هذا الباب ))

▪ قالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (( طَهِّرُوا هذِهِ الأجسادَ طهَّرَكم اللهُ ، فإِنَّهُ ليس عبدٌ يبيتُ طاهرًا إلَّا باتَ معَهُ ملَكٌ في شعارِهِ ،لَا ينقَلِبُ ساعَةً مِنَ الليلِ إلَّا قال : اللَّهمَّ اغفِرْ لعبدِكَ ، فإِنَّه باتَ طاهِرًا ))

✔ حسنه الألباني في
📚 صحيح الجامع - رقم : (3936)
 
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