▪ حديث لا يصح : (( النَّظافةُ من الإيمانِِ ))

Ma$Ter
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حديث لا يصح : (( النَّظافةُ من الإيمانِِ ))
قال ابن باز في الفوائد العلمية من الدروس البازية - رقم : (6/113) ، ليس بصحيح .
(( الصحيح في هذا الباب ))
قالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (( طَهِّرُوا هذِهِ الأجسادَ طهَّرَكم اللهُ ، فإِنَّهُ ليس عبدٌ يبيتُ طاهرًا إلَّا باتَ معَهُ ملَكٌ في شعارِهِ ،لَا ينقَلِبُ ساعَةً مِنَ الليلِ إلَّا قال : اللَّهمَّ اغفِرْ لعبدِكَ ، فإِنَّه باتَ طاهِرًا ))
حسنه الألباني في
صحيح الجامع - رقم : (3936)
قال ابن باز في الفوائد العلمية من الدروس البازية - رقم : (6/113) ، ليس بصحيح .
(( الصحيح في هذا الباب ))
قالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (( طَهِّرُوا هذِهِ الأجسادَ طهَّرَكم اللهُ ، فإِنَّهُ ليس عبدٌ يبيتُ طاهرًا إلَّا باتَ معَهُ ملَكٌ في شعارِهِ ،لَا ينقَلِبُ ساعَةً مِنَ الليلِ إلَّا قال : اللَّهمَّ اغفِرْ لعبدِكَ ، فإِنَّه باتَ طاهِرًا ))
حسنه الألباني في
صحيح الجامع - رقم : (3936)