أنا لست مثلكم ، أنا لست سوى كتلة من ألألم لعب بي القدر حتى مل فرماني في أحضان الحياة اللعينة ألتي حولتني الى رماد يدوس عليه أرخص البشر و هذا كله لكي تثير إعجاب القدر اللعين،هذه أنا لم تنصفني الحياة و لم أعرف معنى السعادة لكني أعرف معنى ألالم ، ذلك ألألم الذي يبكينا عندما يكون الجميع نيام ، الذي يجعلنا نمشي بدون وجهة بوجوه بائسة ، عندما يدخل هذا ألألم إلى حياتكم فإعرفوا أن النهاية قد حانت و لا مفر لكم ، ستصبحون كسيجارة يستهللكها سكير مجنون هههه ، ستحاولون الهرب و لن تجدوا إصدقائكم المزعومين الى جانبكم و لن يجاملوكم حتى بكوب قهوة فوق طاولتهم و عندها سيكون لك عدوان الوحدة و ألألم و كلما هربت منهما ستكسب أعداء جدد فإحذروا و إقرأوا بصوت منخفض لكي لا يسمعكم ألألم اللعين