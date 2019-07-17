كتاباتي1

إ

إدير حنان

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 جويلية 2019
المشاركات
8
النقاط
3
العمر
21
محل الإقامة
بجاية
الجنس
أنثى
لكل منا قصة يرويها لنفسه بين جدران غرفة مضلمة، بعض هذه القصص نهايتها كنهاية القصص الخيالية، و بعضها مثل قصتي نهايتها مؤساوية كنهاية إدوارد مورداك ، صحيح أن قصتي ليس فيها وجهين لكن فيها مائة وجه، أضطر لألبس قناع السعادة تارة ، و تارة أخرى ألبس قناع الطاعة ، لم يرى أحد وجهي الحقيق ليس هذا الوجه المليئ بالتجاعيد ، بل وجهي الداخلي، الروحي، المليئ بالفراغات ، فراغات تجعلني أتخبط بين ماضي و حاضري ، فراغات تشعرني أني لا شيئ ، هذا الذي داخلي ليس برنويا أو فوبيا بل مشاعر حقيقية حزينة أبت أن تخرج للعلن ، سجنتها داخل روحي لأني عرفت أن لا أحد سيحس بما أحسه و لن يساعدني أحد، ولن يمد لي أحد يده ليخرجني مما أنا فيه ،
 
كاجومي هيغوراشي

كاجومي هيغوراشي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
27
النقاط
3
العمر
15
محل الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
قال إدير حنان:
لكل منا قصة يرويها لنفسه بين جدران غرفة مضلمة، بعض هذه القصص نهايتها كنهاية القصص الخيالية، و بعضها مثل قصتي نهايتها مؤساوية كنهاية إدوارد مورداك ، صحيح أن قصتي ليس فيها وجهين لكن فيها مائة وجه، أضطر لألبس قناع السعادة تارة ، و تارة أخرى ألبس قناع الطاعة ، لم يرى أحد وجهي الحقيق ليس هذا الوجه المليئ بالتجاعيد ، بل وجهي الداخلي، الروحي، المليئ بالفراغات ، فراغات تجعلني أتخبط بين ماضي و حاضري ، فراغات تشعرني أني لا شيئ ، هذا الذي داخلي ليس برنويا أو فوبيا بل مشاعر حقيقية حزينة أبت أن تخرج للعلن ، سجنتها داخل روحي لأني عرفت أن لا أحد سيحس بما أحسه و لن يساعدني أحد، ولن يمد لي أحد يده ليخرجني مما أنا فيه ،
إضغط للتوسيع...
اختي...طريقة كتابتك رائعة.. ولكن حين قرات موضوعك احسست ان هناك فجوة الم في قلبك..ترى ماهو سببها؟.
شكرا.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top