دعوات لحضور نهائي كاس أفريقيا ( 🇩🇿 الجزائر × السنغال 🇸🇳 )في الأماكن العامة في غزة

عمر الفلسطيني

عمر الفلسطيني

:: عضو مُشارك ::
إنضم
29 جوان 2010
المشاركات
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النقاط
9
⚽ *لأنها بلد المليون شهيد .... ولأنها شقيقة فلسطين.*

تدعوكم بلدية خانيونس لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الافريقية بين منتخبي
🇩🇿 *الجزائر × السنغال* 🇸🇳

*وذلك يوم الجمعة الساعة العاشرة مساءآ في ساحة الكراج الجديد بجوار بلدية خانيونس.*

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