دعوات لحضور نهائي كاس أفريقيا ( 🇩🇿 الجزائر × السنغال 🇸🇳 )في الأماكن العامة في غزة

عمر الفلسطيني
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 29 جوان 2010
- المشاركات
- 287
- النقاط
- 9
*لأنها بلد المليون شهيد .... ولأنها شقيقة فلسطين.*
تدعوكم بلدية خانيونس لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الافريقية بين منتخبي
*الجزائر × السنغال*
*وذلك يوم الجمعة الساعة العاشرة مساءآ في ساحة الكراج الجديد بجوار بلدية خانيونس.*
T.me/khnmedia
تدعوكم بلدية خانيونس لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الافريقية بين منتخبي
*الجزائر × السنغال*
*وذلك يوم الجمعة الساعة العاشرة مساءآ في ساحة الكراج الجديد بجوار بلدية خانيونس.*
T.me/khnmedia