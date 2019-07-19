تعليم مفهوم المسامحة للأطفال

طفلان من أطفال الروضة يتشاجران دائماً ، وكان من الواضح أن أحدهما ظالم والآخر مظلوم .. وبعد أن لم تفلح محاولات المعلمة في نهيهما مراتٍ عدة ، تدخلت مديرة المدرسة فأخذت الطفلين على جنب وأمسكت بيد من أيقنت أنه المظلوم ، وقالت له : أمامك خياران لا ثالث لهما ، فإما أن تضربه مثلما ضربك تماماً يعني شد شعرك تشد شعره فقط ، عضك تعضه فقط ، وإما أن تسامحه ... اختر الآن أياً من الخيارين تريد .فاختار الطفل أن يسامحه ، ولما سألته :لماذا اخترت مسامحته ؟قال: لأنه كان يلعب معي قبل ذلك ، وكنا نتشارك طعامنا ، ونلعب معاً ، وسأسامحه لأنني أحبه . وعندما سمع الطفل الظالم ذلك قام بحضن زميله ، وقال: لقد كنت خائفاً أن تختار ضربي ، وأنا لن أضربك بعد الآن .بهذا التصرف من المعلمة فإنها تكون قد أعطت الطفل المظلوم حق التصرف معتمداً على ذاته ومختبراً لقدراته .بالإضافة إلى أن قيمة التسامح لن يفهمها الطفل إلا بهذه الطريقة ، وليس بقولنا للطفل الذي يبلغ أربع أو خمس سنوات : اللي يضربك قل له : الله يسامحك ، لأننا بتصرفنا هذا ننمي في الطفل الجبن ، فلابد للطفل أن يدرك أن العفو يكون عند المقدرة ، فهو يستطيع أن يضرب لكنه لن يفعل ، يجب أن يمتلك الطفل قوة الردع ، ثم يسامح بعد ذلك .