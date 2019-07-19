أطلقوا امانيكم

Abodi84

Abodi84

:: عضو مُتميز ::
إنضم
8 أفريل 2016
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ذكر
أطلقوا سراح أمانيكم ولا تسجنوها في قمقم الانتظار فتختنق
أجمل الأشياء ما يأتي صدفة
وعيشوا أيامكم كأنها آخر اللحظات
دللوا أنفسكم واضحكوا من القلب مع من تحبون
واحتفظوا بالطفل بأعماقكم
استقبلوا الاشياء بدهشة الأطفال وفرحتهم وبراءتهم وبساطتهم
الأطفال وحدهم يعرفون كيف يعيشون
 
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