اخوكم من فلسطين " الف مبارك لفوز المنتخب "

himahima
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 20 جويلية 2019
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 2
- العمر
- 35
- محل الإقامة
- Palestine
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .....
أنا ابراهيم اخوكم من فلسطين ما لقيت وسيلة ابارك و اوصل فرحتنا بفرحكم بفوز منتخبكم بكأس الامم الافريقية الا من خلال
هذا المنتدى بتمنى ما اكون تقلت عليكم اخوانكي
مرة اخرى الف الف الف مباركم فوزكم و ان شاء الله من نجاح لنجاح
أنا ابراهيم اخوكم من فلسطين ما لقيت وسيلة ابارك و اوصل فرحتنا بفرحكم بفوز منتخبكم بكأس الامم الافريقية الا من خلال
هذا المنتدى بتمنى ما اكون تقلت عليكم اخوانكي
مرة اخرى الف الف الف مباركم فوزكم و ان شاء الله من نجاح لنجاح