اخوكم من فلسطين " الف مبارك لفوز المنتخب "

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .....

أنا ابراهيم اخوكم من فلسطين ما لقيت وسيلة ابارك و اوصل فرحتنا بفرحكم بفوز منتخبكم بكأس الامم الافريقية الا من خلال

هذا المنتدى بتمنى ما اكون تقلت عليكم اخوانكي



مرة اخرى الف الف الف مباركم فوزكم و ان شاء الله من نجاح لنجاح