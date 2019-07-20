اخوكم من فلسطين " الف مبارك لفوز المنتخب "

H

himahima

:: عضو منتسِب ::
إنضم
20 جويلية 2019
المشاركات
1
النقاط
2
العمر
35
محل الإقامة
Palestine
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .....
أنا ابراهيم اخوكم من فلسطين ما لقيت وسيلة ابارك و اوصل فرحتنا بفرحكم بفوز منتخبكم بكأس الامم الافريقية الا من خلال
هذا المنتدى بتمنى ما اكون تقلت عليكم اخوانكي

مرة اخرى الف الف الف مباركم فوزكم و ان شاء الله من نجاح لنجاح
 
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