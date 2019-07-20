آفة غزت مجتمعنا الجزائري بكثرة

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
إنضم
19 ماي 2011
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
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هذا اول موضوع ليا في هاد الركن و خيرت هاد الموضوع نظن انه حطوه قبلي لاكن نعاودو بطريقتي الخاصة ان شاء الله يعجبكم

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في الشهور لي فاتو انتشرت ظاهرة جديدة على المجتمع الجزائري العربي المسلم لي هي ظاهرة⭐⭐ التيك توك⭐⭐

و بهذا يكون المجتمع الغربي وصل لواش كان حاب و جرد المسلمين من قيمهم و أخلاقهم
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مثلا نشوفو البنت غرها جمالها فتلقاها حاطاتو بكل بساطة ⭐⭐فالتيك توك⭐⭐ باش تجمع شوية لي جام و لي كومونتار
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و كي نشوفو هاد لي فيدييو رانا نكتاشفو عروض رقص باطل (مجانية) باش يبانو مفاتن و جمال البنات و هادا لي دار(عمل) بيناتهم تنافس كبير و باين (ظاهر)
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و كيف كيف بالنسبة للذكور نشوفو معظمهم تخنثو و منهم لي ولا (اصبح) ديوثا لانه خلى زوجتو و ختو و بنتو يبانو ⭐⭐فالتيك توك⭐⭐(راني نهدر هكذا لاني شفت واحد الفيديوات على اليوتوب يبانو مع اباءهم و اخواتاتهم و حتى مع نساهم)(تفرجتها لانها جات في طريقي و ثاني من باب الفضول لاني سمعت بزاف على هاد التطبيق )
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و الله غي عار لواش وصل ليه شبابنا و بناتنا نحس بلي مكانش رقابة و المشكل من هب و دب يتفرج

وين راكم يا اولياء؟؟
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نطلب السماح لكل واحد قرا موضوعي و وصفي اللي هو يسحق وصف اكثر من هذا
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ربي يسترلنا ولادنا و بناتنا و ربي يجيب الخير ان شاء الله

تقبلو تحياتي

في أمان الله
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