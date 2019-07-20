آفة غزت مجتمعنا الجزائري بكثرة

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



هذا اول موضوع ليا في هاد الركن و خيرت هاد الموضوع نظن انه حطوه قبلي لاكن نعاودو بطريقتي الخاصة ان شاء الله يعجبكم



في الشهور لي فاتو انتشرت ظاهرة جديدة على المجتمع الجزائري العربي المسلم لي هي ظاهرة التيك توك



و بهذا يكون المجتمع الغربي وصل لواش كان حاب و جرد المسلمين من قيمهم و أخلاقهم

مثلا نشوفو البنت غرها جمالها فتلقاها حاطاتو بكل بساطة فالتيك توك باش تجمع شوية لي جام و لي كومونتار

و كي نشوفو هاد لي فيدييو رانا نكتاشفو عروض رقص باطل (مجانية) باش يبانو مفاتن و جمال البنات و هادا لي دار(عمل) بيناتهم تنافس كبير و باين (ظاهر)

و كيف كيف بالنسبة للذكور نشوفو معظمهم تخنثو و منهم لي ولا (اصبح) ديوثا لانه خلى زوجتو و ختو و بنتو يبانو فالتيك توك (راني نهدر هكذا لاني شفت واحد الفيديوات على اليوتوب يبانو مع اباءهم و اخواتاتهم و حتى مع نساهم)(تفرجتها لانها جات في طريقي و ثاني من باب الفضول لاني سمعت بزاف على هاد التطبيق )

و الله غي عار لواش وصل ليه شبابنا و بناتنا نحس بلي مكانش رقابة و المشكل من هب و دب يتفرج



وين راكم يا اولياء؟؟

نطلب السماح لكل واحد قرا موضوعي و وصفي اللي هو يسحق وصف اكثر من هذا