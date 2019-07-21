بين ريف يجعل من القلب صخرة صماء وبين مدينة يهجر فيها بالمعصية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي الطيبين سكان هذا المنتدى الطيب أمل أن يكون حالكم على ما نحبه.







اقطن في الريف وتربيت فيه ونبتت فيه

كما تنبت الفسيلة

حرمت من الدراسة بعد الطور الابتدائي والاسباب هي البعد عن المدينة

في مرحلة من مراحل الشباب كنت امقت الريف للسبب الذي ذكرته واسباب اخرى

منها بعد الحياة ان صح التعبير عن الانسان كبرت قليلا وامتلكت سيارة

شبه يوميا في المدينة عرفت من خلالها

ان كان الريف بعيدا عن الحياة فغالبية المدينة بعيدة عن الحياء

في اثناء كتابة هذه السطور جلست انا ووالدي مفترقين بسبب ماذا

بسبب ان هناك صبية يلعبون بالكرة

والالفاظ المتداولة اما كلاما فاحشا

واما سبا لله بكل جهر

ينتابني شعور رهيب

هل انصح احدهم ام اصفعه

وهل هذه هي المدينة التي تطمح اليها وتسعى لكي لا يولد اولادك في الريف

ام ان الريف ارحم

رغم اننا لم نكمل الدراسة التي تدخل تحت اسم #(التربية)

وهي بعيدة كل البعد وهذا لسان الحال المشاهد.

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هل المدينة احسن في التربية ام الريف ؟

ان احسنت تربية اولادك يبقى انك لن تمنع اذانهم من سماع تلك الالفاظ

ولن تمنعهم من رؤية المتهتكات المسترجلات

ولن تمنعهم من رؤية المخنثين فما الحل بارك الله فيكم.