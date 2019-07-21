اللعب بالعقول:

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بفس السداجة، والفراغ الروحي، والقابيلة للخضوع وجد البعض الطريق سالكا لتكوين عصابة لنهت خيرات البلاد.وشكل فريق اخر جماعات ارهابية ضعيت الشباب وخربت البلاد ويلعب فريق ثالث دور صانع الطموح؛ يوزع على المقهورين والطامحين الامل الكاذب.و"الهف" بامكانية صناعة السعادة والثروة عبر رواق الدجل الفكري، للشوفات والطلبة و شطحات ما يسمى بالتنمية البشرية