سعد606
:: عضو مُشارك ::
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- 3 جانفي 2019
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اللعب بالعقول:
بفس السداجة، والفراغ الروحي، والقابيلة للخضوع وجد البعض الطريق سالكا لتكوين عصابة لنهت خيرات البلاد.وشكل فريق اخر جماعات ارهابية ضعيت الشباب وخربت البلاد ويلعب فريق ثالث دور صانع الطموح؛ يوزع على المقهورين والطامحين الامل الكاذب.و"الهف" بامكانية صناعة السعادة والثروة عبر رواق الدجل الفكري، للشوفات والطلبة و شطحات ما يسمى بالتنمية البشرية حذار ايها الاصدقاء في العصر الحالي لم يعد الخبثاء يسرقون حياتنا بالعنف بل صار التحرش بالهديا والكلام المعسول؛ و يجر الشاب الى جماعات الاشرار بمساندته نفسيا و بالتعاطف والحب؛ ويتم اللعب بعقول الطيبين بقال الله وقال الرسول و بالعلم.
مخ الهدرة: يغيرون لك الاتجاه ببعض القيم التي عندك و بكلمة أنت ناس ملاح وعندك في الرأس وفايق .
بفس السداجة، والفراغ الروحي، والقابيلة للخضوع وجد البعض الطريق سالكا لتكوين عصابة لنهت خيرات البلاد.وشكل فريق اخر جماعات ارهابية ضعيت الشباب وخربت البلاد ويلعب فريق ثالث دور صانع الطموح؛ يوزع على المقهورين والطامحين الامل الكاذب.و"الهف" بامكانية صناعة السعادة والثروة عبر رواق الدجل الفكري، للشوفات والطلبة و شطحات ما يسمى بالتنمية البشرية حذار ايها الاصدقاء في العصر الحالي لم يعد الخبثاء يسرقون حياتنا بالعنف بل صار التحرش بالهديا والكلام المعسول؛ و يجر الشاب الى جماعات الاشرار بمساندته نفسيا و بالتعاطف والحب؛ ويتم اللعب بعقول الطيبين بقال الله وقال الرسول و بالعلم.
مخ الهدرة: يغيرون لك الاتجاه ببعض القيم التي عندك و بكلمة أنت ناس ملاح وعندك في الرأس وفايق .