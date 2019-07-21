المنبوذ Cast away

في فيلم Cast Away توم هانكس الذي سقطت طائرته في حادثة ... و انعزل مجبراً على جزيرةٍ نائية لسنواتٍ وحيداً ... قاوم ليظل حياً ... و رسم على كرة الطائرة وجهاً ... و سمّاه ( ويلسون ) و اتخذه صديقاً ...حارب كي لا يستسلم .. متخيلاً أنه علي الضفة الأخرى من العالم هناك من ينتظره .. زوجته التي يحبها .. و حياته السابقة ..هذا التخيل كان حافزاً قوياً ليبني قارباً و يسبح في المحيط و يعود لأرضه و ينجو بنفسه و يرجع من الموت ... لكن ماذا وجد .. ؟؟أصدقاءَ اعتقدوا أنه مات .. و زوجةٌ بكت عليه قليلاً ثم تناست ثم نست و أحبت من جديد و تزوجت غيره ...و هو الذي كان يملك صورتها فقط في عزلته .. يسامرها يومياً .. يحارب لأجلها ..فلمّا عاد لم يجد ما توقع ..لم يكن هناك من يبحث عنه .. تخيلوا موته و أقاموا عزائه و استمرت الحياة بدونه ...ما تبحث عنه ليس بالضرورة أن يبحث عنك ... و لكن هذا التفكير هو ما يعطينا سبباً لنقاوم ... و هذا هو المغزى ...هذا هو لب الأمر يا أصدقائي ...افعل كل شيء لنفسكو تذكر يوماً أن من حاربت لسنواتٍ طويلةً أن تراهلم ينتظر لحظاتٍ قليلةً ليراك .. !!