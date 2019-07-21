المنبوذ Cast away

Abodi84

Abodi84

:: عضو مُتميز ::
إنضم
8 أفريل 2016
المشاركات
1,257
النقاط
571
الجنس
ذكر
في فيلم Cast Away توم هانكس الذي سقطت طائرته في حادثة ... و انعزل مجبراً على جزيرةٍ نائية لسنواتٍ وحيداً ... قاوم ليظل حياً ... و رسم على كرة الطائرة وجهاً ... و سمّاه ( ويلسون ) و اتخذه صديقاً ...
حارب كي لا يستسلم .. متخيلاً أنه علي الضفة الأخرى من العالم هناك من ينتظره .. زوجته التي يحبها .. و حياته السابقة ..

هذا التخيل كان حافزاً قوياً ليبني قارباً و يسبح في المحيط و يعود لأرضه و ينجو بنفسه و يرجع من الموت ... لكن ماذا وجد .. ؟؟

أصدقاءَ اعتقدوا أنه مات .. و زوجةٌ بكت عليه قليلاً ثم تناست ثم نست و أحبت من جديد و تزوجت غيره ...
و هو الذي كان يملك صورتها فقط في عزلته .. يسامرها يومياً .. يحارب لأجلها ..
فلمّا عاد لم يجد ما توقع ..
لم يكن هناك من يبحث عنه .. تخيلوا موته و أقاموا عزائه و استمرت الحياة بدونه ...

ما تبحث عنه ليس بالضرورة أن يبحث عنك ... و لكن هذا التفكير هو ما يعطينا سبباً لنقاوم ... و هذا هو المغزى ...
هذا هو لب الأمر يا أصدقائي ...

افعل كل شيء لنفسك ❤
و تذكر يوماً أن من حاربت لسنواتٍ طويلةً أن تراه
لم ينتظر لحظاتٍ قليلةً ليراك .. !!
 
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