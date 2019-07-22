كيفية انشاء تذكار لمكان سياحي

دائما عندما ازور مكان سياحي احرص كل الحرص على اقتناء الاحجار الغريبة في اللون والشكل لاتذكر بها رحتي التجوالية والاستكشافية

لكن اليوم ساعطيكم فكرة تجعل من هذه الحجارة شي ذات قيمة

اول خطوة نقوم بتصنيف الحجارة من حيث الشكل واللون والحجم

ثانيا نضعها على شكل هرم فوق بعضها حتى تتزن

ثالثا نحرص على اختلاف الالوان في الترتيب

ربعا ننزل الحجارة بالترتيب ونضعها فوق بعضها مع قليل من الاسمنت

وفي الاخير ننظف الاسمنت الفائض ونتركه حتى يجف

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