على الهامش

تنهمر السماء

يكتب رسالته يدنو من مرحلة الفتات يصغي لبعض الغازه الصغيرة كانه لم يشتهي اللقاء

لم يشتهي اللقاء لم يشتهي صعوده للمنفى للتوسل للكلمات المشوهة بذاكرة الماء

بالامس فقط تذكر ان السماء تطهر اصوات الفوضى ولاتعانق ظله المالح

لكنه سيعود يرفع ظله فوق خطاه وبعض طفولته الباقية