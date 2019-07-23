على الهامش

R

rafid2

:: عضو منتسِب ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
15
النقاط
3
العمر
19
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
تنهمر السماء
يكتب رسالته يدنو من مرحلة الفتات يصغي لبعض الغازه الصغيرة كانه لم يشتهي اللقاء
لم يشتهي اللقاء لم يشتهي صعوده للمنفى للتوسل للكلمات المشوهة بذاكرة الماء
بالامس فقط تذكر ان السماء تطهر اصوات الفوضى ولاتعانق ظله المالح
لكنه سيعود يرفع ظله فوق خطاه وبعض طفولته الباقية
 
كاجومي هيغوراشي

كاجومي هيغوراشي

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
127
النقاط
13
العمر
15
محل الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
اعجبتني كلماتك جدا..و استمعت بشدة عند قرائتها بالرغم انها قصيرة..
.مشكور اخيrafid2 على الموضوع الرائع...
انتظر منك المزيد
تحياتي لك
Have great day!!!
 
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