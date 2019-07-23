مفتاح النصر :

لقد قيل للجزائري حين اغتصبت فرنسا ارضه...اقبل بمصيرك فانت عليها لا تقدر. وقيل له كذلك بعد ان طردها ..للنهوض والبناء لا تقدر. وحين واجه آفة الإرهاب اللعين، قيل له استسلم فأنت لا تقدر .

وفي محاولته لا صلاح نظام وطنه، وطرد العصابة. قيل له توقف فأنت لا تقدر. وقبل أشهر قليلة حين فكر في نصر كروي..قيل له: لا تقدر. يا بني. ولأنك جزائري انطلق لبتاء مستقبلك..واخلص الحب لوطن... ولا تقبل ابدا ان يقال لك: لا تقدر.

مخ الهدرة: مفتاح النصر يا بني: العمل، واعتقادك الراسخ بأنك تقدر .