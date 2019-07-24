الفرق بين المسلم الحق والمتشدد

ناصر dz
:: عضو متألق ::
*المسلم الحق:* مشغول بإيمانه..
أما *المتشدد:* فإنه مشغول بإيمان غيره..
*المسلم الحق:* يسعى لإدخال نفسه وغيره الجنة..
أما *المتشدد:* يسعى لإثبات أن غيره سيدخل النار..
*المسلم الحق:* يبحث للآخرين عن الأعذار ليغفر لهم الأخطاء والزلات..
وأما *المتشدد:* يفتش عن أخطاء الآخرين وهفواتهم لمعاقبتهم.
والتكلم عنهم.
الدكتور علي الصلابي
الدكتور علي الصلابي
أما *المتشدد:* فإنه مشغول بإيمان غيره..
*المسلم الحق:* يسعى لإدخال نفسه وغيره الجنة..
أما *المتشدد:* يسعى لإثبات أن غيره سيدخل النار..
*المسلم الحق:* يبحث للآخرين عن الأعذار ليغفر لهم الأخطاء والزلات..
وأما *المتشدد:* يفتش عن أخطاء الآخرين وهفواتهم لمعاقبتهم.
والتكلم عنهم.
الدكتور علي الصلابي
الدكتور علي الصلابي