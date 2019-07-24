الفرق بين المسلم الحق والمتشدد

*المسلم الحق:* مشغول بإيمانه..

أما *المتشدد:* فإنه مشغول بإيمان غيره..

*المسلم الحق:* يسعى لإدخال نفسه وغيره الجنة..

أما *المتشدد:* يسعى لإثبات أن غيره سيدخل النار..

*المسلم الحق:* يبحث للآخرين عن الأعذار ليغفر لهم الأخطاء والزلات..

وأما *المتشدد:* يفتش عن أخطاء الآخرين وهفواتهم لمعاقبتهم.

والتكلم عنهم.



الدكتور علي الصلابي



الدكتور علي الصلابي