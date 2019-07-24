السلام عليكم ورحمة الله





تعيش العديد من الفتيات والنساء حالة من النفاق الاجتماعي، يتظاهرن بين العشيرة والقبيلة والعائلة والمجتمع بأكمله بلباس العفة، غير أنهن وبمجرد الخروج من حدود الجزائر، يقلبن “الفيستا”، عفوا ينزعن الخمار

تتحول العطلة الصيفية، وهي الآن في أوجها، إلى مرتع لموجة جديدة من الحرباويات، اللواتي يتلوّنّ بألف لون.. فما إن تطأ أقدامهن مطارات العالم وموانئه، يتحول الحجاب إلى جينز وتي شورت، ويتحول الخمار إلى عصابة رأس، على موضة فاشيونستات الخليج، الرقبة عارية والأذنان تنصتان إلى نداء التحرر، الواهي والواهم، ولا مجال لإخفاء الشعر أيضا، فخصلة متدلية من هنا وجديلة تشق طريقها من هناك.



إن سألت إحداهن، فستنسب فعلتها إلى ظلم الحرارة، وغلبة الرطوبة.. وأما الأكثر تحررا وجرأة، فسيفسرن هذا بالحرية الشخصية، وأنه لا دخل لأي رجل في لباسهن.

الضاهرة ليست وليدة اليوم هي موجودة من سنوات خلت اتذكر ايام الدراسة كان هناك فتيات متحجبات لما نركب الحافلة وبمرد الابتعاد عن الولاية ينزعن احجاب دون حرج

ودخلت مره ادارة عمومية فالتقيت امراة في كامل زينتها رغم اني اعرفها متحجبة



هل هذا تحرر ام قفز على القيم والتقاليد

هل هن منافقات ام ضحايا التحرر

هل تحجبو عن غير قناعة ام خوفا من المجتمع​