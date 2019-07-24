ليجوور تاع الفوت والمواليد الجدد

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
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إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم

ان شاء الله كامل راكم لاباس

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كيما تعرفو الشعب الجزاىري كلما تجيه مناسبة وطنيه كبيرة وفيها الفرحة
يحاول يبروفيتي منها الماكسيموم

مثلا أسماء المزيود الجديد
كيما تعرفو كامل الواحد لما يكون فرحان وينتضر في مولود جديد وفي غمرة الفرح يسمي المولود الجديد على شخص يحبو وما يهمش يكون ولد البلاد او براني

اذا تشفاو نهار قصف صدام حسين إسرائيل الناس كامل سماو عليه ولادهم والي جاتو بنت سماها رغد على بنت صدام حسين رحمه الله

ونهر ضهر اسامة بن لادن عدو لامريكا ولى اسم اسامة يدور بزاف
والي جاتو بنت سماها سمية ولا أسماء

وكاين الي سماى بنتو كاسندرا روزاليا Gوادا لوبي الى اخره اذا مش فالليفري يبقاو يعيطولها بيه

واذا تشفاو مهند ونور دارو حالة وحد الوقت ككاين الي اسمو محمد راح بدلو مهند
او خويا @الامين محمد. يكون علابالو
وكاين الي اسمها نورة وتقولهم عيطولي نور لوكان غير تشبهلها معليش
وهنا @ماغيكاي تشان. سير صراتلها العفسة

وكيما اسم عمار كان منسي فالارشيف ومن نهار ولى عمار الكوسوفي يطل علينا كل عشيه الناس كامل ولاو عمار

وهذ النهارات كيما تعرفو كامل ليكيب ناسيونال ربحت الكان وفرحتنا وخرجتنا للزنق يومين وحنا نغنو ونصفقو انا يديا ضروني
بصح كاين الي زاد عندو ولد سماه بغداد
وكاين الي سماه اسماعيل وكاين حتى العمري
والي دار الباز كامل رياض
راني نتخيل الواحد لما يعيط لوليدو رياض يتفكر حطها فالقول يا رياض ويبكي ديراكت
للاسف كل أسماء لاعبي الفريق الوطني تقريبا أسماء ذكورية ما تنقلبش لأسماء بنات لهذا البنات ما عندكمش الزهر
بقح كاين الي تدور
مثلا العمري تولي عمري ورياض تولي راضيه و مهدي تولي هاديه
المهم عندهم بلاصة

المهم شكون فيكم تلاقى بهذ العفسة
ولا زاد عندهم مولود وسماوه على واحد من ليكيب
اليكم اخط
 
Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
22
النقاط
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العمر
24
محل الإقامة
الشيشان
الجنس
ذكر
/

انا تصادفت بحالات هكذا بصح ماشي بزاف حقيقة

نعرف واحد سما ولدو الكسندر وهو كان مهووس ب الكسندر لكبير مسلسل تاع وادي الذئآب ويين لي سمى ولده عبد الحي وكاين لي سمى ولده عابد ومراد يعني مسلل هذاك تعاولدي في واحدة لفامي الله يذكرهم على خير في ديك القعدة .. "

نظن نسيت مسلسل تع مرزاق و منعرف وسمو لاخر هاداك مهم انا جامي تفرجتو ومنتفرجوش ومعنديش ميول لمسلسلات الجزائرية كونها مهيش هادفة ودراما تاعها تجي زايدة فوق الحد و تمس بعض القيم الجزائرية كذا منا ملهيك .. "


نعرف واحد كان يقرا معايا في لافاك كان وسمو عبد القادر ايا راح شونجا اسمه عبد الرؤوف .. نسبة للشيخ والعلامة الكبير "سولكينغ " ...

المهم والاهم انو الجزائرين فيهم فكرة انو يشيع اي بنادم لازم تلقى خرين مسمين عليه .. كشغل هاداك البطل المغوار تاعهم او الشخصية لي اثرت فيهم وغيرتلهم حياتهم ... بالمقابل كاين ناس سمات على شخصيات بارزة وعلماء كبار و ناس معروفة ...

طرح يحاكي ما نعيشه ابدعت أخي اكثر ما شدني في الموضوع💫

" هاديك لي وسمها نور وهيا لا شبهة ليها " 🤣
 
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