ليجوور تاع الفوت والمواليد الجدد

انا تصادفت بحالات هكذا بصح ماشي بزاف حقيقةنعرف واحد سما ولدو الكسندر وهو كان مهووس ب الكسندر لكبير مسلسل تاع وادي الذئآب ويين لي سمى ولده عبد الحي وكاين لي سمى ولده عابد ومراد يعني مسلل هذاك تعاولدي في واحدة لفامي الله يذكرهم على خير في ديك القعدة .. "نظن نسيت مسلسل تع مرزاق و منعرف وسمو لاخر هاداك مهم انا جامي تفرجتو ومنتفرجوش ومعنديش ميول لمسلسلات الجزائرية كونها مهيش هادفة ودراما تاعها تجي زايدة فوق الحد و تمس بعض القيم الجزائرية كذا منا ملهيك .. "نعرف واحد كان يقرا معايا في لافاك كان وسمو عبد القادر ايا راح شونجا اسمه عبد الرؤوف .. نسبة للشيخ والعلامة الكبير "سولكينغ " ...المهم والاهم انو الجزائرين فيهم فكرة انو يشيع اي بنادم لازم تلقى خرين مسمين عليه .. كشغل هاداك البطل المغوار تاعهم او الشخصية لي اثرت فيهم وغيرتلهم حياتهم ... بالمقابل كاين ناس سمات على شخصيات بارزة وعلماء كبار و ناس معروفة ...طرح يحاكي ما نعيشه ابدعت أخي اكثر ما شدني في الموضوع" هاديك لي وسمها نور وهيا لا شبهة ليها "