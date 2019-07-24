اسئلة غريبة...هل ستكون اجاباتكم اغرب؟؟

1- اذا كانت الخضار و الفواكه تفيد في تخسيس الوزن، فلماذا لم يستفد الفيل منها؟؟

2- انت تركض للامام لتخفيض وزنك ، ماذا لو ركضت الى الوراء هل سيزيد وزنك؟

3-لماذا الصمغ شديد الفعالية لا يلتصق بالانبوب الذي يحتويه ؟

4- اذا كان العالم مسرحا كما يقولون، فاين يجلس المتفرجون ؟

5-اشارة ممنوع المشي على الحشيش المزروع، كيف وضعت في مكانها؟

6-البطيخ الذي لا يحتوي على بذور، كيف تمت زراعته؟

7-نسمع كثيرا عن سرعة الضوء، طيب كم تبلغ سرعة الظلام؟

8-لماذا لا يصنعون طعام القطط بنكهة الفئران؟

9- لماذا يعقمون الابرة السامة للمحكوم عليه بالاعدام؟

10- لماذا كان الطيارون الانتحاريون اليابانيون (الكاميكاز) يرتدون خوذة واقية؟

11-اذا كان السوبر ماركت يفتح لمدة 24 ساعة في اليوم لمدة عام كامل، فلماذا وضعت عليه الابواب و الاقفال؟

هل هناك منكم ايها الاخوان و الاخوات من يفسر لي ما طرحته في هذه التساؤلات...شكرا