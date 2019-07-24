كاجومي هيغوراشي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 23 جويلية 2019
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- محل الإقامة
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- الجنس
- أنثى
اسئلة غريبة...هل ستكون اجاباتكم اغرب؟؟
1- اذا كانت الخضار و الفواكه تفيد في تخسيس الوزن، فلماذا لم يستفد الفيل منها؟؟
2- انت تركض للامام لتخفيض وزنك ، ماذا لو ركضت الى الوراء هل سيزيد وزنك؟
3-لماذا الصمغ شديد الفعالية لا يلتصق بالانبوب الذي يحتويه ؟
4- اذا كان العالم مسرحا كما يقولون، فاين يجلس المتفرجون ؟
5-اشارة ممنوع المشي على الحشيش المزروع، كيف وضعت في مكانها؟
6-البطيخ الذي لا يحتوي على بذور، كيف تمت زراعته؟
7-نسمع كثيرا عن سرعة الضوء، طيب كم تبلغ سرعة الظلام؟
8-لماذا لا يصنعون طعام القطط بنكهة الفئران؟
9- لماذا يعقمون الابرة السامة للمحكوم عليه بالاعدام؟
10- لماذا كان الطيارون الانتحاريون اليابانيون (الكاميكاز) يرتدون خوذة واقية؟
11-اذا كان السوبر ماركت يفتح لمدة 24 ساعة في اليوم لمدة عام كامل، فلماذا وضعت عليه الابواب و الاقفال؟
هل هناك منكم ايها الاخوان و الاخوات من يفسر لي ما طرحته في هذه التساؤلات...شكرا
1- اذا كانت الخضار و الفواكه تفيد في تخسيس الوزن، فلماذا لم يستفد الفيل منها؟؟
2- انت تركض للامام لتخفيض وزنك ، ماذا لو ركضت الى الوراء هل سيزيد وزنك؟
3-لماذا الصمغ شديد الفعالية لا يلتصق بالانبوب الذي يحتويه ؟
4- اذا كان العالم مسرحا كما يقولون، فاين يجلس المتفرجون ؟
5-اشارة ممنوع المشي على الحشيش المزروع، كيف وضعت في مكانها؟
6-البطيخ الذي لا يحتوي على بذور، كيف تمت زراعته؟
7-نسمع كثيرا عن سرعة الضوء، طيب كم تبلغ سرعة الظلام؟
8-لماذا لا يصنعون طعام القطط بنكهة الفئران؟
9- لماذا يعقمون الابرة السامة للمحكوم عليه بالاعدام؟
10- لماذا كان الطيارون الانتحاريون اليابانيون (الكاميكاز) يرتدون خوذة واقية؟
11-اذا كان السوبر ماركت يفتح لمدة 24 ساعة في اليوم لمدة عام كامل، فلماذا وضعت عليه الابواب و الاقفال؟
هل هناك منكم ايها الاخوان و الاخوات من يفسر لي ما طرحته في هذه التساؤلات...شكرا