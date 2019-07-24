حيلة النساء فكرة عجبتنى

في القرون الوسطى في إحدى البلدات الفرنسية..



كانت النساء المتزوجات يحصلن على سمٌ مخفف يضعوه في طعام الرجل في الصباح.، و عند عودته يعطوه المضاد .في بداية الليل.. . فلا يؤثر هذا السم على الرجل..

و لكن في حالة عدم رجوعه للبيت و مبيته في مكان آخر ، فيتأخر حصوله على المضاد فيصاب الرجل بصداع و غثيان و مغص، و كآبة ،وآلام وكلما زادت فترة غياب الرجل عن بيته ، كلما زاد تأثير السم و كلما زاد ألمه و معاناته ..

و عند عودته للبيت تعطي له الزوجة المضاد في سرية في طعامه فيشفى في غضون ساعات.. و تزول كل مشاكله.

و الرجال المساكين انطلت عليهم الحيلة و كانو يعتقدون أن البعد عن بيوتهم و زوجاتهم يمرضهم.... و أصبح الرجل يظن أنه لن يجد الراحة إلا في بيته، و أنه معرض للأمراض إذا ابتعد عنه..

