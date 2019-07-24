أطفال المخيمات

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إدير حنان

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 جويلية 2019
المشاركات
9
النقاط
3
العمر
21
محل الإقامة
بجاية
الجنس
أنثى
كلامي موجه لكم يا سادة النفاق ،،، أنتم من حولتم الأطفال إلى رجال و هم لم يتجاوزوا الخامسة،،، أصوات الأسلحة لا تفارق أذانهم الصغيرة تركوا المدارس ليحملوا السلاح و ألأبشع من هذا أنكم رهنتم برائتهم لتحصلوا على مصالحكم،، بحقكم كيف لضميركم أن يرتاح ؟ أأنتم بشر؟ أترضون هذه الحياة لأنفسكم و لأولادكم؟ كيف لكم أن تشوهوا أحلام طفل صغير،، كيف لكم أن تؤذوا من لم يمسسكم بأذى ؟ متى تحولت قلوبكم و محوتم منها الرحمة و ألإنسانية؟ ألا تحسبون بأن الموت سيدرككم؟ و هذا أجمل ما في ألأمر الموت لأنكم ستحاسبون على أعمالكم سوف تعرفون معنى ألألم ستعيشون ما عاشوه لكن بطريقة أبشع و أكثر هيستيرية و عندها سيأخذون حقوقهم منكم ، أنتم من جعلتموهم كقطع الشطرنج تضحون بهم متى أردتم ، يوما ما،،، يوما ما،،، سوف تتحقق العدالة فإبدؤوا بتحضير أنفسكم
 
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Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
56
النقاط
3
العمر
24
محل الإقامة
الشيشان
الجنس
ذكر
/

نعم ذالك صحيح .... فل يذهبو جميعا الى الجحيم !

بوركتي اختاه
 
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