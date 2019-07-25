اهم المعالم السياحية في باكو

abdougagi
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تجمع باكو عاصمةأذربيجان على بحر قزوين بين مدينة قديمة من العصور الوسطى وقصور أوروبية من القرن التاسع عشر وأفق عصري للغاية. بعد أن كانت السياحة في اذربيجان باهظة الثمن هي الان بأسعار معقولة ، هذه الوجهة للسفر غير معروفة نسبيا و تقدم الكثير للمسافرين من تاريخ و طبيعة و مدن حديثة. فيما يلي افضل 5 مناطق سياحية في اذربيجان :
1. المدينة القديمة :
كانت المدينة القديمة المحصنة المدرجة في اليونسكو في باكو عاصمة القرون الوسطى لدولة الشروانشاهين. اليوم ، يقع في قلب العاصمة برج العذراء والنساجون التقليديون للسجاد والمقاهي والمطاعم.
2. برج العذراء :
هو برج أسطواني لديه قصة غامضة. يرجع تاريخه إلى أكثر من 1000 عام ، ويعتقد الخبراء أن برج العذراء المدرج في قائمة اليونسكو قد تم استخدامه كمعبد للزرادشتية قبل أن يصبح برج مراقبة في القرن الثامن عشر. اتبع الدرج الحلزوني إلى الجزء العلوي من الهيكل البالغ ارتفاعه 29 مترًا (95.1 قدمًا) للحصول على أفضل مناظر للمدينة القديمة.
3. قصر الشروانشاهيين :
يقع "قصر الشروانشاهيين" ، قصر الأسرة الحاكمة منذ 800 عام ، على ظهر ورقة عشر مانات(عملة اذربيجان). يضم المجمع المدرج في قائمة اليونسكو للقرن الخامس عشر قصرًا ومسجدًا وأقبية للدفن وضريحًا مما يجعله واحدًا من أفضل مناطق الجذب في باكو.
4. متحف التاريخ :
يقع متحف التاريخ ، داخل قصر على طراز عصر النهضة الإيطالي و يضم أكثر من 300000 قطعة أثرية. تغطي المعارض كل شيء من التاريخ القديم إلى التاريخ الحديث والإثنوغرافيا مما يجعله أكبر متحف في أذربيجان ومركز جذب باكو الأعلى.
5. شارع نيزامي :
تم تسميته على اسم الشاعر الأذربيجاني الراحل ، نظامي جانجافي ، الشارع الذي يبلغ طوله 3.5 كيلومتر (2 ميل) ويشكل منطقة التسوق الرئيسية. أثناء تجوالك ، انتبه جيدًا حيث تتغير الهندسة المعمارية من الواجهات الباروكية والقوطية الجديدة والنهضة الجديدة وإلى أنماط اكثر حداثة.