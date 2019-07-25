تجربة تعلم:

نتعلم من المنتخب الوطني ثلاثة قواعد:

1- بالعمل المتواصل يكون الانجاز.

2- بالوحدة و روح الفريق، نتحدى الصعاب.

3- بقيادة قوية تتقن فن الدعم والتحفيز تتحرر طاقات الأفراد.

مخ الهدرة: في وطني كل الشروط متوفرة لنحقق المعجزات..فقط: نتوكل على الله ..نعمل بجد ...ونخلص