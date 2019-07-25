سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 106
- النقاط
- 9
- العمر
- 57
- محل الإقامة
- المقاطعة الادارية تقرت
- الجنس
- ذكر
تجربة تعلم:
نتعلم من المنتخب الوطني ثلاثة قواعد:
1- بالعمل المتواصل يكون الانجاز.
2- بالوحدة و روح الفريق، نتحدى الصعاب.
3- بقيادة قوية تتقن فن الدعم والتحفيز تتحرر طاقات الأفراد.
مخ الهدرة: في وطني كل الشروط متوفرة لنحقق المعجزات..فقط: نتوكل على الله ..نعمل بجد ...ونخلص
نتعلم من المنتخب الوطني ثلاثة قواعد:
1- بالعمل المتواصل يكون الانجاز.
2- بالوحدة و روح الفريق، نتحدى الصعاب.
3- بقيادة قوية تتقن فن الدعم والتحفيز تتحرر طاقات الأفراد.
مخ الهدرة: في وطني كل الشروط متوفرة لنحقق المعجزات..فقط: نتوكل على الله ..نعمل بجد ...ونخلص