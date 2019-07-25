تجربة تعلم

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
106
النقاط
9
العمر
57
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
تجربة تعلم:
نتعلم من المنتخب الوطني ثلاثة قواعد:
1- بالعمل المتواصل يكون الانجاز.
2- بالوحدة و روح الفريق، نتحدى الصعاب.
3- بقيادة قوية تتقن فن الدعم والتحفيز تتحرر طاقات الأفراد.
مخ الهدرة: في وطني كل الشروط متوفرة لنحقق المعجزات..فقط: نتوكل على الله ..نعمل بجد ...ونخلص
 
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