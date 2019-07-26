تسع قوانين لعزة النفس عليك إدراكها

Abodi84
:: عضو مُتميز ::
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تسعة قوانين لعزة النفس عليك إدراكها..
1 -من طال غيابه أصبح غريبا..
2-إبقى وحيدا إن لزم الأمر، لاشيء يستحق ملاحقة الآخرين..
3-الإبتعاد واجب عندما تكون مع شخص يستكثر نفسه عليك..
4-من يفكر بخسارتك ساعده..
5- إبقى دوما مستغني بنفسك، لا تسأل عن سبب الغياب ولا تعاتب أحد على الرد المتأخر فكل شخص يتعامل معك على حسب مشاعره..
6- عاتب مرتين والثالثه بأمان الله..
7- الكرامه خط أحمر، ينتهي عندها الف صديق وحبيب..
8- إهتمامك بمن لا يهتم بك إهانه..
9- من يبتعد عنك برغبته، إبتعد عنه بكامل رغباتك لا تشعره أنك تريد بقاءه ولو تقطع قلبك حبا له..
1 -من طال غيابه أصبح غريبا..
2-إبقى وحيدا إن لزم الأمر، لاشيء يستحق ملاحقة الآخرين..
3-الإبتعاد واجب عندما تكون مع شخص يستكثر نفسه عليك..
4-من يفكر بخسارتك ساعده..
5- إبقى دوما مستغني بنفسك، لا تسأل عن سبب الغياب ولا تعاتب أحد على الرد المتأخر فكل شخص يتعامل معك على حسب مشاعره..
6- عاتب مرتين والثالثه بأمان الله..
7- الكرامه خط أحمر، ينتهي عندها الف صديق وحبيب..
8- إهتمامك بمن لا يهتم بك إهانه..
9- من يبتعد عنك برغبته، إبتعد عنه بكامل رغباتك لا تشعره أنك تريد بقاءه ولو تقطع قلبك حبا له..