تسع قوانين لعزة النفس عليك إدراكها

Abodi84

Abodi84

:: عضو مُتميز ::
إنضم
8 أفريل 2016
المشاركات
1,279
النقاط
571
الجنس
ذكر
تسعة قوانين لعزة النفس عليك إدراكها..

1 -من طال غيابه أصبح غريبا..

2-إبقى وحيدا إن لزم الأمر، لاشيء يستحق ملاحقة الآخرين..

3-الإبتعاد واجب عندما تكون مع شخص يستكثر نفسه عليك..

4-من يفكر بخسارتك ساعده..

5- إبقى دوما مستغني بنفسك، لا تسأل عن سبب الغياب ولا تعاتب أحد على الرد المتأخر فكل شخص يتعامل معك على حسب مشاعره..

6- عاتب مرتين والثالثه بأمان الله..

7- الكرامه خط أحمر، ينتهي عندها الف صديق وحبيب..

8- إهتمامك بمن لا يهتم بك إهانه..

9- من يبتعد عنك برغبته، إبتعد عنه بكامل رغباتك لا تشعره أنك تريد بقاءه ولو تقطع قلبك حبا له..
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top