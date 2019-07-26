تسع قوانين لعزة النفس عليك إدراكها

تسعة قوانين لعزة النفس عليك إدراكها..



1 -من طال غيابه أصبح غريبا..



2-إبقى وحيدا إن لزم الأمر، لاشيء يستحق ملاحقة الآخرين..



3-الإبتعاد واجب عندما تكون مع شخص يستكثر نفسه عليك..



4-من يفكر بخسارتك ساعده..



5- إبقى دوما مستغني بنفسك، لا تسأل عن سبب الغياب ولا تعاتب أحد على الرد المتأخر فكل شخص يتعامل معك على حسب مشاعره..



6- عاتب مرتين والثالثه بأمان الله..



7- الكرامه خط أحمر، ينتهي عندها الف صديق وحبيب..



8- إهتمامك بمن لا يهتم بك إهانه..



9- من يبتعد عنك برغبته، إبتعد عنه بكامل رغباتك لا تشعره أنك تريد بقاءه ولو تقطع قلبك حبا له..