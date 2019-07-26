اغبى تسع اسئلة

Abodi84
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 8 أفريل 2016
- المشاركات
- 1,279
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- 571
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- ذكر
1_برنو ع تلفون البيت (الارضي)وبسألوك وينكك؟
بسوق وساحب السلك لهناك مثلا
2_بيشوفوك طالع من الحمام مبلل
بيسألوك متحمم؟
لاطالع من البحر
3_واقف عند الاصنصيل بالطابق الارضي
وبيسألوك طالع لفوق؟
لابستنا شقتي تنزل
4_بتكون بلحمام بدقو عليك الباب وبيسألوك
شو تسوي؟؟؟:!
قاعد بلعب بلاشتيشن
5_بيشوفو سيارتك مصدومه وبيسألوك
حااادث؟
لاوالله نيولوك
6_بيشوفوك مفلوز ومرشح وبيسألوك
مرريض؟.
لا بسوي بروفه
7_بيجو عندك وانت بفراشك مغمض
وبيسألوك بدك تنام ؟.
لا بحاول اموت.....
8_بتطلع من المسجد وبيسألوك خلصتو
لا....الاماام طلعنا فرصه
ههههههههههههوأغبى سؤال
9_اذا غبت عليهم فترة بيسألوك لساتك عايش !؟! اه قدمت
طلب وفاه ورفضوه ما عندك واسطة....
#انسى_شعب_بدو_أعادة_ضبط_مصنع
بسوق وساحب السلك لهناك مثلا
2_بيشوفوك طالع من الحمام مبلل
بيسألوك متحمم؟
لاطالع من البحر
3_واقف عند الاصنصيل بالطابق الارضي
وبيسألوك طالع لفوق؟
لابستنا شقتي تنزل
4_بتكون بلحمام بدقو عليك الباب وبيسألوك
شو تسوي؟؟؟:!
قاعد بلعب بلاشتيشن
5_بيشوفو سيارتك مصدومه وبيسألوك
حااادث؟
لاوالله نيولوك
6_بيشوفوك مفلوز ومرشح وبيسألوك
مرريض؟.
لا بسوي بروفه
7_بيجو عندك وانت بفراشك مغمض
وبيسألوك بدك تنام ؟.
لا بحاول اموت.....
8_بتطلع من المسجد وبيسألوك خلصتو
لا....الاماام طلعنا فرصه
ههههههههههههوأغبى سؤال
9_اذا غبت عليهم فترة بيسألوك لساتك عايش !؟! اه قدمت
طلب وفاه ورفضوه ما عندك واسطة....
#انسى_شعب_بدو_أعادة_ضبط_مصنع