اغبى تسع اسئلة

1_برنو ع تلفون البيت (الارضي)وبسألوك وينكك؟بسوق وساحب السلك لهناك مثلا2_بيشوفوك طالع من الحمام مبللبيسألوك متحمم؟لاطالع من البحر3_واقف عند الاصنصيل بالطابق الارضيوبيسألوك طالع لفوق؟لابستنا شقتي تنزل4_بتكون بلحمام بدقو عليك الباب وبيسألوكشو تسوي؟؟؟:!قاعد بلعب بلاشتيشن5_بيشوفو سيارتك مصدومه وبيسألوكحااادث؟لاوالله نيولوك6_بيشوفوك مفلوز ومرشح وبيسألوكمرريض؟.لا بسوي بروفه7_بيجو عندك وانت بفراشك مغمضوبيسألوك بدك تنام ؟.لا بحاول اموت.....8_بتطلع من المسجد وبيسألوك خلصتولا....الاماام طلعنا فرصهههههههههههههوأغبى سؤال9_اذا غبت عليهم فترة بيسألوك لساتك عايش !؟! اه قدمتطلب وفاه ورفضوه ما عندك واسطة....#انسى_شعب_بدو_أعادة_ضبط_مصنع