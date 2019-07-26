اغبى تسع اسئلة

Abodi84

Abodi84

:: عضو مُتميز ::
إنضم
8 أفريل 2016
المشاركات
1,279
النقاط
571
الجنس
ذكر
1_برنو ع تلفون البيت (الارضي)وبسألوك وينكك؟
بسوق وساحب السلك لهناك مثلا😂🐸😬
2_بيشوفوك طالع من الحمام مبلل
بيسألوك متحمم؟
لاطالع من البحر😂🐸😬
3_واقف عند الاصنصيل بالطابق الارضي
وبيسألوك طالع لفوق؟
لابستنا شقتي تنزل😂🐸😬
4_بتكون بلحمام بدقو عليك الباب وبيسألوك
شو تسوي؟؟؟:!
قاعد بلعب بلاشتيشن😂🐸😬
5_بيشوفو سيارتك مصدومه وبيسألوك
حااادث؟
لاوالله نيولوك
6_بيشوفوك مفلوز ومرشح وبيسألوك
مرريض؟.
لا بسوي بروفه 😂🐸😬
7_بيجو عندك وانت بفراشك مغمض
وبيسألوك بدك تنام ؟.
لا بحاول اموت.....😂🐸😬
8_بتطلع من المسجد وبيسألوك خلصتو
لا....الاماام طلعنا فرصه 😂🐸😬
هههههههههههه😂😂😂😂وأغبى سؤال
9_اذا غبت عليهم فترة بيسألوك لساتك عايش !؟! اه قدمت
طلب وفاه ورفضوه ما عندك واسطة🐸....😂😂😂😂
#انسى_شعب_بدو_أعادة_ضبط_مصنع
😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 ❣
 
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