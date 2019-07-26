طرائف عن الحج

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
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الجنس
ذكر
اثنين في واحد

عندما كنت في سنوات التعليم العام ، كانت إحدى معلماتي
في المدرسة تنتظر موسم الحج بكل شوق ؛ لأنها تريد أن
تحجّ عن أمّها التي صعب عليها الحج لأنها من بلاد
بعيدة ، وعندما وصلت معلمتي إلى مكة ، وبدأت طواف
القدوم ، كانت المفاجأة....لقد وجدت أمّها تطوف معها!!
.
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
3,120
النقاط
746
الجنس
ذكر
حتى الهامش

حكى لي أحد أصدقائي – وقد حج قبل سنتين – أنه رأى
مجموعة من النساء يبدو أنهن من الجمهوريات السوفيتيّة
، يتقدمهن رجل من بلادهن يقرأ العربية ؛ إلا أنه لا
يفهمها . وذلك أنه كان يقرأ من كتاب الأدعية ، وهن
يردّدن وراءه ، حتى صار يقول : طُبع ، فيقلن : طُبع ،
فيقول : في الرياض !! ، فيقلن : في الرياض ، فيقول :
في مطبعة ، فيقلن : في مطبعة .....إلخ .!!
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
3,120
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746
الجنس
ذكر
خلاف لفظي

اتفق بعض الزملاء – وكان عددهم تسعة عشر – أن يؤدوا
فريضة الحج بشكل جماعي ، واتفقوا على أن الذي يضيع
منهم عن المجموعة يتوجّه إلى مكان النداء عن الضائعين
، وينتظرهم هناك ..


ضاع أحدهم ، وكما هو الاتفاق ، فقد ذهب إلى مكان
النداء عن الضائعين ، وقال للمنادي بكل ثقة : هذه
أسماء ثمانية عشر شخصا أريد أن أعلن عن ضياعهم !! ،
ففزع المسؤول عن النداء ، واستفهم من الرجل ، ثم انفجر
ضاحكا ، وعبثا صار يحاول أن يقنعه بأنه هو الضائع وليس
هم ، وأن عليه تقديم اسمه لا أسماءهم ، وأن عليه أن
يبقى لينتظر أصحابه ، ولكن الرجل بقي مصرا على أنهم هم
الذين ضاعوا ، وعندما جاؤوا ليأخذوه من مكان النداء
صار يصيح فيهم : أين كنتم ؟ لقد بحثت عنكم في كل مكان
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
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3,120
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ذكر
رجال يعني رجال

كنا نستمع إلى أحد المشايخ وهو يتحدّث عن أحكام الحج ،
وتطرّق في الحديث إلى كيفيّة حج النساء ، وما يجب
عليهن في الحج ، وعندها قاطعه أحد كبار السن قائلاً :
يا شيخ ..كيف تذهب النساء إلى الحج ، والله تعالى يقول
: { وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا } ( الحج : 27 )
.!!!
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
3,120
النقاط
746
الجنس
ذكر
هلا والله

كنت أصلي في الحرم المكي ، وبسبب الازدحام أراد أحد
المعتمرين أن يمرّ من أمامي ، فمددت يدي لكي أمنعه
فصافحني بحرارة!!!! .
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
3,120
النقاط
746
الجنس
ذكر
تائب جدا

حج أحد معارفنا ، وأثناء الزحام أحس بشخص يريد أن يسرق
منه محفظته ، فأمسك بيده بقوّة ، وأراد أن يسلّمه
للشرطة ، فصار الرجل يرجوه ، ويحلف له أنه تائب ، وأنه
لن يكرّرها ، فرحمه صاحبنا وأطلقه ، وبعد أن ذهب
السارق وضع صاحبنا يده في جيبه.....لقد سرقت
المحفظة!!! .
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
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3,120
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746
الجنس
ذكر
الله كريم

كنت أطوف حول الكعبة فسمعت رجلا يدعو بحماس :
اللهم...اللهم...اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
!! ، فقلت له : يا أخي ، هذا الدعاء تقوله إذا دخلت
دورة المياه ، فأجاب بسرعة : ما مشكلة ..كله دعاء
كويّس .!!!
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
3,120
النقاط
746
الجنس
ذكر
كلامك واضح

رأيت امرأة عجوز تدخّن في منى !! فقلت لها بالإنجليزية
: التدخين حرام ، وتزداد حرمته في الحج ، فابتسمت
و....قدّمت لي سيجارة!!! .
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
3,120
النقاط
746
الجنس
ذكر
إمام

أثناء السعي بين الصفا والمروة رأى أحد الحجاج
الكاميرات التي تصوّر المسعى ، فأشار إليها بحماس لكي
يظهر في الصورة بوضوح ، بعد قليل...صار مجموعة من
الجهّال الذين بعده يقلّدونه ؛ ظنا منهم أنه هذا من
مناسك الحجّ !!! .​
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
3,120
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746
الجنس
ذكر
السفر للحج بالدراجة

قرر الحاج الصيني محمد باماتشن أن يتبع التقاليد القديمة للحج، وأن يتخلى عن رفاهية الرحلات الجوية وقرر الذهاب لأداء الحج على الدراجة وقطع مسافة 8150 كيلو مترا وعبر العديد من الدول ودامت رحلته نحو 4 أشهر.
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
3,120
النقاط
746
الجنس
ذكر
طاف رجل طواف الوداع قبل الرمي
فأفتاه رجل بقوله :ما يجوز لابد أن يكون طواف الوداع هو الأخير ،
فيجب عليك أن تطوف بالعكس حتى تمسح الطواف
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
3,120
النقاط
746
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ذكر
رجل يحج كل سنة
وعند رمي الجمرات فك شنطة الحج في منى
ولقي حصى الجمرات باقية معه من العام الماضي ،
فلما أراد أن يرمي بها أفتاه رجل بقوله : انتهت صلاحيتها لازم تأخذ حصى جديدة
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
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ذكر
رمى رجل عربي الجمار قبل الزوال
فقابله رجل باكستاني
فقال له ما يجوز ولم يفهم العربي كلامه
فقال الباكستاني : شيطان مكتب قفل يفتح بعد ظهر
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
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14 جانفي 2015
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3,120
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ذكر
تقابل أحد المذيعين السعوديين مع أحد الحجاج أثناء الحج .


المذيع:ماهو رأيك في الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام؟


فرد الرجل :والله كل حاجة تمام التمام والخدمات كلها كويسة وأناأنصح أي واحدعايز يروح الحج مايروح غير السعودية.
فى بالة ممكن الحج فى مكان اخر
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
3,120
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746
الجنس
ذكر
حلق حاج نصف شعر رأسه بعد أدائه مناسك العمرة
وترك نصفه الثاني ليحلقه صباح يوم العيد،
ثم اتصل بهاتف الخدمة المجانية للإرشاد والتوعية في الحج التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليسأل: «ماذا أحلق بعد طوافي الإفاضة والوداع؟»
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
3,120
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746
الجنس
ذكر
ان هذا السؤال من أغرب وأطرف الأسئلة التي استقبلها مكتب الدعاة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في المشاعر المقدسة عبر الهاتف المجاني للفتوى، بل وردت أسئلة أخرى مشابهة من حيث الغرابة، إذ سأل حاج عن أهم المتنزهات التي يجب زيارتها في مكة والمدينة المنورة خلال موسم الحج، فيما تساءل ثالث قائلاً: «قمت برمي الجمرات نيابة عن زوجتي أولاً ثم عن والدتي ثانياً، وعند عودتي إلى المخيم أخبرت والدتي التي اشتطات غضباً من تقديم زوجتي عليها في الرمي، فماذا أفعل؟».

فيما اتصل حاج بدت نبرات صوته متعبة، ليسأل: «أصبت بإعياء شديد بعد أن سعيت أربعة عشر شوطاً بين الصفا والمروة» ظناً منه أن السعي يكون ذهاباً وإياباً في كل شوط.
 
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