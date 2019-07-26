طرائف عن الحج

خلاف لفظي



اتفق بعض الزملاء – وكان عددهم تسعة عشر – أن يؤدوا

فريضة الحج بشكل جماعي ، واتفقوا على أن الذي يضيع

منهم عن المجموعة يتوجّه إلى مكان النداء عن الضائعين

، وينتظرهم هناك ..





ضاع أحدهم ، وكما هو الاتفاق ، فقد ذهب إلى مكان

النداء عن الضائعين ، وقال للمنادي بكل ثقة : هذه

أسماء ثمانية عشر شخصا أريد أن أعلن عن ضياعهم !! ،

ففزع المسؤول عن النداء ، واستفهم من الرجل ، ثم انفجر

ضاحكا ، وعبثا صار يحاول أن يقنعه بأنه هو الضائع وليس

هم ، وأن عليه تقديم اسمه لا أسماءهم ، وأن عليه أن

يبقى لينتظر أصحابه ، ولكن الرجل بقي مصرا على أنهم هم

الذين ضاعوا ، وعندما جاؤوا ليأخذوه من مكان النداء

صار يصيح فيهم : أين كنتم ؟ لقد بحثت عنكم في كل مكان